Il y avait en tout cas une grosse différence de niveau. Par rapport à l’an dernier, Bouillon m’a paru plus faible. Mais peut-être déploraient-elles beaucoup de blessées, je ne sais pas. Certaines d’entre elles sont restées sur le banc. Je dirai donc que notre victoire est logique, dans les chiffres.

Et dans la manière ? Es-tu satisfait de la prestation de ton équipe ?

Je trouve qu’on a raté beaucoup de services sur l’ensemble du match, ce qui a offert des points faciles à l’adversaire. Au premier set, on en a donné huit ou dix de la sorte. Par contre, dans le deuxième, on n’a quasiment pas commis d’erreurs et cela s’est traduit par un gros écart au score. Car, dans le jeu, on était supérieurs.

Ton absence peut-elle, en partie, expliquer la défaite encourue à Beauraing (3-0), lors du match d’ouverture ?

Je ne sais pas si ma présence aurait fondamentalement changé le cours des événements. Mais disputer un premier match sans coach, ce n’est pas évident, surtout pour un effectif qui a quand même été remanié. Mais, à part lors du premier set, elles s’étaient bien défendues. Oui, il manquait deux ou trois joueuses, en vacances. C’était aussi le cas ce samedi. Mais, avec treize filles, on dispose d’un noyau assez étoffé pour pallier nos défections.

Avec le renfort des trois rescapées de N2 (Aurore Beudels, Virginie Lefour et Helen Rorive) et des Namuroises Mélina Matthijs et Emeline Vansiliette, à quelle hauteur se situent vos ambitions ?

On peut aussi compter sur Flore Colin, de la P2, comme seconde passeuse. Le premier objectif, c’est d’assurer notre maintien le plus vite possible. Puis, on pourrait envisager d’intégrer les places 4 à 6. Cela me semble raisonnable. Enfin, on essaiera de titiller les équipes qui devraient jouer le top, comme Ixelles, Floreffe, même si cette dernière n’a pas réussi un bon début de championnat, et Chaumont D, qui a l’air de bien donner. C’est… notre prochain adversaire. On a quinze jours pour se préparer. Il faut que la mayonnaise continue à prendre, dans notre jeu.

Le fait d’avoir assuré l’intérim à la tête de l’équipe, en fin de saison passée, constitue-t-il un avantage ?

Avoir eu la possibilité de les coacher pour les trois derniers matchs du défunt championnat m’a en effet permis de poser les premières bases de notre collaboration. J’ai ainsi pris un peu d’avance et déjà pu faire connaissance avec le groupe.

On dit que les travaux ont bien avancé, dans le grand hall sportif. Quand pensez-vous réinvestir les lieux ?

On espère que ce sera le plus vite possible, mais je ne me prononcerai pas sur un délai précis. Cela nous permettrait de travailler plus sereinement en semaine. Actuellement, certaines équipes doivent aller dans d’autres salles. Ou se limiter à des plateaux d’entraînement d’1 h 30, au lieu de 2 h. Cela fait une sacrée différence. Au niveau de l’ambiance aussi, ce serait un « plus ». Car avec la buvette extérieure, qui ne donne pas sur le terrain, c’est évidemment moins convivial.