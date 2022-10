Le Banner, un kick-boxeur de niveau mondial à Ciney

Cyrano aurait dit de lui: « C’est un roc, c’est un blindé, c’est une carapace ». Et à juste titre. Car cet ancien kick-boxeur professionnel de niveau mondial mesure 1,90 m pour 120 kg, sans le moindre bourrelet ! Il est surnommé par ses fans de différentes manières: Géronimo, the Bad Boy, ou encore the Bulldog of Normandy. Ce Françaois est né au Havre le 26 décembre 1972. Le 4 mai 1995, il dispute son premier K-1 World Grand Prix final à Tokyo (Japon), et ne s’incline qu’en finale face à un fameux Peter Aerts. À 18 ans, il est champion de France junior de full contact. Puis les victoires, les titres et les ceintures vont s’accumuler. Petit exemple: de 2011 à 2015, il est champion du monde de kickboxing des poids super-lourds.