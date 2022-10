Binche-Chimay-Binche: La journée galère de Fiona Mertens

Entre Binche et Fiona Mertens, ce n’est pas une longue histoire d’amour. Chaque fois que la Namuroise s’aligne sur la jeune épreuve féminine de Binche-Chimay-Binche, il y a de la souffrance et du courage. En 2021, quand la course était en catégorie 2, Fiona Mertens s’était classée dix-huitième, sous une pluie froide. Elle tremblait de froid. Son corps tremblait aussi sous un généreux soleil, ce mardi. Secoué par ses larmes à l’arrivée.