Coupe : Lesse & Lhomme B a ouvert son horizon vers les demi-finales

Le succès est d’autant plus intéressant que la route vers les demi-finales ne paraît pas truffée d’obstacles insurmontables. "On affrontera le vainqueur de Namur C - Ciney B, soit une P3 et une P2, au tour suivant. Puis, ce serait à Couvin (P2) ou à Arsimont (P1) en quart. Si tout va bien, atteindre le dernier carré est donc possible. Mais un match à la fois, enchaîne le président, qui adoptera la même prudence en championnat, malgré une première victoire 0-3 à Ohey. C’est vrai, c’est une équipe qui pourrait jouer la montée à moyen terme. Et elle nous a fait un peu peur, notamment en menant de sept points au deuxième set. De notre côté, on va évidemment négocier tous nos rendez-vous sérieusement, avec la volonté de les gagner, mais sans plus. Avec une promotion devant nous et une P2 derrière, on est déjà bien représentés. Si la possibilité de monter se présente, on l’analysera, mais ce n’est pas un objectif en soi."