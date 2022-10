Bruno Parfondry (US Dinant): « J’ai retrouvé du plaisir ! »

À force d’entendre Bruno Parfondry, à la longue expérience footballistique tant en seniors qu’en jeunes, on peut se demander pourquoi il n’est plus T1. Très lucide, celui qui a surmonté un accident vasculaire cérébral en 2016 répond: "J’aimerais redevenir T1, mais ma santé et la fatigue que celle-ci engendre me poseraient certainement des soucis. J’ai de plus très mal vécu ma dernière expérience en tant que T2. Je voulais donc retrouver du plaisir et c’est chose faite grâce la Dinantaise, alors pourquoi vouloir changer d’air quand on est bien dans un club si familial". Bruno Parfondry reste un grand passionné…