Zingle et la « Onhaye connection » sont lancés à Flavion

Première victoire, première clean sheet : Flavion-Morialmé a lancé sa saison et l’a fait devant ses supporters, en s’imposant 1-0 face à Beauraing. Un succès rendu possible par un goal de l’inévitable Audric Zingle, auteur de 6 des 7 buts florennois inscrits depuis le début de la campagne. "C’est vrai que c’est un bon début pour moi, mais ça aurait été bien mieux avec des victoires. Cette fois, c’est le cas, se réjouit-il. Mes 5 autres goals n’avaient jamais ramené plus qu’un point. Mais avec des partages, on n’avance pas trop. Ici, l’important avec cette victoire, c’est de quitter la dernière place. Dans la tête, ça va jouer et on espère que ça va nous booster avant Nismes et Haversin."