Enseignant à Jambes-Velaine, je voulais du changement et surtout découvrir une autre pédagogie et une autre manière d’enseigner. Mon épouse avait aussi envie de changement et nous souhaitions faire découvrir à nos enfants une autre culture et surtout partir à l’aventure. Outre les différences de températures, (-30°C en hiver), on a rencontré des gens plus ouverts, plus respectueux aussi des règles. On se parle plus facilement et les Canadiens se tutoient plus facilement.

On vivait dans un environnement plus sécuritaire. Pour preuve, je ne fermais pas à clé la porte de notre appartement.

Quelles difficultés avez-vous rencontré là-bas ?

La principale concerne le diplôme. Notre formation n’est pas reconnue au Canada. Je ne pouvais donc assurer que des remplacements. Lors d’un intérim, j’ai toutefois eu la chance d’avoir une classe pour l’année scolaire. Je suis resté deux ans dans la même école.

Avez-vous pu pratiquer un sport pour garder la forme ?

La première année, le covid a compliqué la pratique sportive dans les salles. Et donc, on a opté pour des balades en raquette, pour du ski, du patinage ou de la luge. Mes enfants ont joué au football en salle et au hockey avec leur école. Les entraînements se faisaient après les cours et, pour les rencontres, l’école gérait les déplacements. Après l’hiver, j’ai pu ressortir la palette dans le club Prestige de Montréal, qui aligne les meilleurs joueurs. Chaque mercredi, j’ai pu taper la balle avec des Canadiens du niveau B6 et B4. Avec un entraîneur belge, qui est arrivé au Canada à 14 ans et s’est formé au contact d’entraîneurs français.

Fin août, vous êtes rentré au pays. Avez-vous retrouvé une place dans une équipe à Vedrin ?

À peine rentré, j’ai repris le chemin de la salle pour aider avec mon épouse lors des rencontres de la coupe d’Europe. J’ai aussi réintégré le comité du Vedrinamur. Comme joueur, j’évolue dans le quatuor de Nationale 3. Je vais encadrer les jeunes Jason Fontaine et Thibaut J’Espère qui gravissent les échelons avec une belle efficacité.

Avec quel objectif ?

On vise le maintien et – pourquoi pas ? – batailler aux côtés des ténors.

Et sur le plan professionnel, comment s’est déroulé votre retour en Belgique ?

J’ai retrouvé une classe dans l’école de Jambes-Velaine.

Les stages organisés durant les congés restent-ils votre priorité ?

Je n’entraîne plus en semaine, mais je vais continuer a gérer les stages avec Isabelle Laffineur, qui a parfaitement assuré le relais durant mon absence. Le premier stage est programmé durant le congé de Toussaint.

Comment avez-vous vécu le décès de Luc Cabrera ?

C’était très compliqué. Luc était un vrai pote. J’ai joué avec lui en Superdivision et nous avons effectué ensemble de nombreux déplacements en coupe d’Europe. Durant mon séjour au Canada, j’ai régulièrement communiqué avec lui. Pour le club, c’est évidemment une perte qu’on ne peut pas chiffrer. En souvenir, nous avons floqué les nouveaux maillots avec une étoile et l’inscription « Lucky ». Des maillots que Luc avait commandés.