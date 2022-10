Un nouveau visage pour Floreffe (P3A)

Il était temps d’agir ! Aussi Arnaud Syblels, aidé par d’autres personnes du club, a décidé de se retrousser les manches pour rendre à Floreffe un visage plus serein. Ce dernier portera désormais la casquette de président. Du haut de ses vingt ans, il officie comme joueur depuis 2008, et a toujours participé à n’importe quelle manifestation organisée par le club. Il est aussi entré au comité en 2019 et dans le C.A. du club en 2020.

"La majorité des membres du club et moi-même, en avions marre de la gestion précédente, confie ce dernier. On devait donc réagir car le club allait droit dans le mur. Des personnes ont été exclues après des années de bons et loyaux services, juste parce qu’ils disaient leur façon de penser…".

Une assemblée générale extraordinaire a eu lieu ce vendredi 30 septembre. "Lors de cette assemblée, communique Arnaud Sybels, il a été décidé d’acter, à l’unanimité des votes titulaires de cartes bleues à l’ACFF, la désaffiliation de certains membres en regard de leur mauvaise gestion". C’est ainsi que les postes de président et de trésorier ont changé de mains. Et de poursuivre: "Il a également été décidé de mettre un terme à notre collaboration avec l’ASBL A.R.S.E. Floreffe qui était jusqu’à ce jour chargée de la gestion du club".

La nouvelle ASBL, qui sera chargée de la gestion du club actuel, portera le nom de "ASBL RFC Floreffe". Le club présentera dans les prochains jours un nouvel organigramme.

Concernant l’équipe première, Pascal Debroux, qui avait remis sa démission il y a tout juste une bonne semaine, assurera l’intérim du coaching en attendant la nomination de son remplaçant.

"Ce dernier, ajoute Arnaud Sybels, me rejoindra par la suite afin de pouvoir former ensemble une co-présidence".

Pour sa part Michaël Gilson gardera son poste de CQ.

"Du fait que certaines personnes de l’ancienne ASBL ne sont plus présentes, conclut Arnaud Sybels nous pourrons créer un comité plus conséquent avec notamment des anciens qui ne voulaient plus revenir ainsi que des parents de jeunes". On le voit, Floreffe compte repartir sur de nouvelles bases sportives mais aussi en termes d’organisation interne.