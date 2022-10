Un duel Libois/Waltzing de haut vol au triathlon d’Andenne (vidéo)

Le principe reste le même, année après année: des vagues de 25 athlètes qui s’élancent toutes les 20 minutes pour 500 mètres de natation en piscine, soit 20 longueurs, trois boucles de 6,3 kilomètres à vélo pour un total de près de 19 bornes, et enfin, deux tours de course à pied de 2,5 kilomètres pour boucler cette triple épreuve avec 5 bornes.

©EdA - Amandine Gilson

Il faut donc attendre la dernière vague pour connaître le résultat final, qui évolue tout au long de la journée.

©EdA - Amandine Gilson

Ines Mommen ©EdA - Amandine Gilson

Longtemps en tête, Mandy Dammekens, qui défend désormais les couleurs du Triathlon Namur Team, est détrônée par Ines Mommen, sa collègue à la Défense. Si la première en a gardé sous la pédale, la seconde a tout donné, histoire de clôturer la saison en beauté.

Chez les hommes, le mano à mano entre Joachim Libois et Antoine Waltzing est digne des plus grandes compétitions. Partis dans la même vague, les deux hommes sortent ensemble de la piscine. Joachim prend un léger avantage à vélo mais au moment de poser le vélo, il n’y a que dix secondes qui les séparent. La course à pied tue le duel en faveur du local, Joachim, coach du Triathlon Club d’Andenne et acclamé par ses supporters. Il termine avec 27 secondes d’avance sur Antoine et le très jeune Esteban Erroyaux.

Joachim Libois ©EdA - Amandine Gilson

Résultats

1. Libois Joachim 00:58:47, 2. Waltzing Antoine 00:59:14, 3. Erroyaux Esteban 01:06:18, 4. Goudemant Tom 01:06:22, 5. Lomba Florent 01:06:44, 6. Flammang Clement 01:06:46, 7. Louis Arthur 01:08:33, 8. Loppe Nicolas/Pinon Antonin/Léonet Mathieu 01:08:36, 9. Altenberg Max 01:08:42, 10. Grimonprez Julien 01:08:58, 11. Bailly Romain 01:09:54, 12. Mairlot Adrien 01:10:01, 13. Collard François 01:10:04, 14. Crul Tim 01:10:08, 15. Dekaise Remy 01:10:16, 16. Zarro Lionel 01:10:29, 17. Baeyens Sebastien 01:10:34, 18. Mommen Ines 01:11:07, 19. Wauters Frédéric 01:11:14, 20. Vercruysse Thibaut 01:11:15, 21. Francart Victor 01:11:42, 22. Marenne Simon 01:11:54, 23. Deflandre Rudy 01:12:00, 24. Dewever Johnny 01:12:03, 25. Paquay David 01:12:03, 26. Thomanne Thibaud/Hendricé Gilles/Roloux Ludovic 01:12:39, 27. Dupuis Yannick 01:12:53, 28. Hespeels Félicien 01:12:57, 29. Fryns Jimmy 01:13:38, 30. Braconnier Ethan 01:13:39, 31. Demonty Loïc 01:13:39, 32. François Titouan 01:13:41, 33. Thiry Luc/Marion Laurent/Legrand Francine 01:14:03, 34. Delvaux Antoine 01:14:11, 35. Collard Grégoire 01:14:26, 36. Thiry Jérémy 01:14:42, 37. Close Gregory 01:14:51, 38. Sirimarco Jimmy 01:14:51, 39. Vanderlinden Quentin 01:14:57, 40. Raucent Maxime 01:15:13, 41. Van Elsen Frederic 01:15:23, 42. Lakaye Loic 01:15:52, 43. Siemes Hubert/Decru Peter/Decru Nicolas 01:16:14, 44. Boquet Jonathan 01:16:21, 45. Gregoire Christophe 01:16:36, 46. Dammekens Mandy 01:16:36, 47. Hoening Thomas 01:17:08, 48. Absil Jérôme 01:17:09, 49. Henrard Arthur 01:17:11, 50. Lefebvre Benoit 01:18:11, 51. Van Hijfte Florent 01:18:13, 52. D?Hooghe Morgan 01:18:35, 53. Burlet Jerome 01:18:45, 54. Francuck Arthur 01:18:47, 55. Dambroise Tom 01:18:50, 56. Dekoster Luc 01:19:02, 57. Lefebvre Mael 01:19:48, 58. Francart Hippolyte 01:20:22, 59. Lardinois Adèle 01:20:23, 60. Thiry Simon 01:20:45, 61. Denis Pierre/Gramme Lucie/Nathan De Bildering 01:20:47, 62. Huberty Luc/Marot Jean/Pierre Alain 01:20:47, 63. Loforte Rosario 01:20:49, 64. Van Driessche Fanny 01:20:51, 65. Quitelier Jason/Scyeur Régis/Deneumostier Jf 01:20:56, 66. Janssens Franz 01:21:02, 67. Schunck Marc 01:21:13, 68. Lejeune Bastien 01:21:20, 69. Lesage Olivier 01:21:34, 70. De Wergifosse Benjamin 01:21:35, 71. Petit Thibault 01:21:42, 72. Reinarz Raphael 01:21:51, 73. Dessouroux Raphaël 01:21:57, 74. Bourgeois Jean-François 01:22:01, 75. Goudemant Etienne 01:22:08, 76. Boudart Philippe 01:22:30, 77. Delvaux Nathan 01:22:50, 78. Van Den Akker Geert 01:22:51, 79. Arnould Sébastien 01:23:32, 80. Detre Diego/Detre Pascal/Detre Pascal 01:23:41, 81. Hardy Nicolas 01:23:49, 82. Pasteels Pierre 01:23:50, 83. Braconnier Stéphane 01:23:58, 84. Vanhoegaerden Thierry 01:24:02, 85. Honorez Benoit 01:24:20, 86. Delsoir Maxime 01:24:24, 87. Bruch Benoit 01:24:29, 88. Clarens Elodie/Piette Jerome/Latran Quintia 01:24:32, 89. Trullemans Alain 01:24:53, 90. Lejeune Valérie 01:24:58, 91. Collard Michel 01:25:01, 92. Cuvelier Gilles 01:25:13, 93. Godfroid Benjamin 01:25:13, 94. Absil Bryan 01:25:13, 95. Parthoens Quentin 01:25:35, 96. Noirhomme Paul-Antoine 01:25:35, 97. Noirhomme Nicolas 01:25:35, 98. Jamotton Louis 01:26:01, 99. Wouters Jerome/Marquet Benoit/Lorand Jean-François 01:26:02, 100. Roisin Benoit 01:26:30, 101. Michels Pierre 01:26:37, 102. Goeders Charles Étienne 01:26:54, 103. Sinte Julien 01:27:04, 104. Lescrenier Geoffroy 01:27:07, 105. Thiry Luc 01:27:44, 106. Bouvier-Gaz Yohann 01:27:44, 107. Abdelmoumni Mohamed 01:27:50, 108. Godfringodfrin Jerome 01:28:04, 109. Baeyens Arnaud 01:28:08, 110. Patin Lorine 01:28:28, 111. Pierrard Julie 01:28:35, 112. Petit Julien 01:28:35, 113. Defendi Sara 01:28:36, 114. Finet Jean-Paul 01:28:48, 115. Duchene Michael 01:28:55, 116. Blanchard Sylvie 01:28:57, 117. Loise Pierre-Louis 01:29:07, 118. Tallier Sarah 01:29:11, 119. Bergiers Pascale 01:29:27, 120. Picard Olivier 01:29:32, 121. Devaux François 01:29:46, 122. Broka François/Dothée Marc/Hulin Audrey 01:30:13, 123. Szucs Stephane 01:30:16, 124. Derclaye Alain 01:30:22, 125. Legros Raphaël/Rigo Ophélie/Rigo Ophélie 01:30:23, 126. Hardy Jean Michel 01:30:44, 127. Bollier Mélanie 01:30:48, 128. Corten Stéphane/Fonzé Stéphanie/Jacobs Béatrice 01:31:14, 129. Dehenain Pascal 01:31:17, 130. Lispet Pascaline/Piraux Emeline/Fontaine Mélanie 01:31:23, 131. Marchal Gaëtan 01:31:29, 132. Lekeu Valéry 01:31:49, 132. Verdin Laurent 01:31:51, 134. Ryckbosch Mathieu 01:31:53, 135. Bourguet Joy 01:31:56, 136. Gilain Morgan 01:32:15, 137. Falque John 01:32:20, 138. Maloens Quentin 01:32:26, 139. Pauly Caroline 01:32:47, 140. Dupont Baudouin 01:32:57, 141. Philippe Patrick 01:33:05, 142. Gilquin Cindy 01:33:08, 143. Baudoin Pauline 01:33:31, 144. Rogister Arthur 01:33:32, 145. Godefroid Gaëtan 01:33:34, 146. Bléser Nicolas 01:33:54, 147. Cavillot Bastien 01:34:26, 148. Matz Morgane 01:34:34, 149. Petrement Fabienne/Misukami Clara/Demin Michel 01:34:53, 150. Bouchat Albert 01:35:16, 151. Claise Julien 01:35:21, 152. Dumont Déborah 01:36:03, 153. Bernard Mathilde 01:36:04, 154. Herpin Olivier 01:36:05, 155. Servais Charlotte 01:36:05, 156. Jaminon Annick/Charlier Benoit/Delcroix Céline 01:36:08, 157. Richard Thomas/Taillet Philippe/Binje Valérie 01:36:09, 158. Warnotte Thomas 01:36:09, 159. Lambrix Thierry 01:36:14, 160. Hanot Isabelle/De Picker Peter/D’Herde Marc 01:36:17, 161. Baquet Thomas 01:36:34, 162. Vandermaelen Jeanne 01:36:37, 163. Petit Arnaud 01:36:41, 164. Redwood John 01:36:43, 165. Michaux Valérie 01:36:58, 166. Baron Nicolas 01:37:04, 167. Duchene Pierre-Yves 01:37:24, 168. Rinck Dylan/Berghenuizen Thibaut/Goreux Catherine 01:37:26, 169. Dewinter Gilles 01:37:33, 170. Vickevorst Luc 01:37:33, 171. Flausch Alexandre 01:37:38, 172. Perrot Géraldine 01:37:41, 173. Baufaywalter Walter 01:37:42, 174. Pasetti Salvatore 01:38:11, 175. Mine Fabrice 01:38:15, 176. Vanesse Myriam 01:38:22, 177. Jouon Ludovic 01:38:36, 178. Bourgignon Eric 01:38:55, 179. Ramaekers Justine 01:38:56, 180. Ryckbosch Romain 01:39:34, 181. Fontaine Anne-France 01:39:44, 182. Mirguet Solenne 01:39:51, 183. Van Bellinghem François 01:40:05, 184. Lindenmann Johannes 01:40:13, 185. Schellens Christian 01:40:28, 186. De Wergifosse Marion 01:40:48, 187. Julie Timmermans 01:41:09, 188. Simon Juliette 01:41:11, 189. Comandini Grégory 01:41:22, 190. Bouchat Alain 01:41:55, 191. Claise Benoît 01:41:58, 192. Fasbinder Elodie 01:41:58, 193. Bouchez Renaud 01:42:03, 194. Peeters Frédéric 01:42:07, 195. Danois Élodie 01:42:43, 196. Goosse Laure 01:43:09, 197. Warnon Nicolas 01:43:11, 198. Halleux Pierre 01:43:15, 199. Pielaet Anne-Sophie/Jacques Laeticia/Laurent Laura 01:43:22, 200. Cofre Ivonne Valeria 01:43:56, 201. Glineur Orianne 01:43:59, 202. Delaite Jonathan 01:44:31, 203. Cornelis Eric 01:44:32, 204. Magnet Bernard 01:44:55, 205. Brouir Jean-Marie/Jadoul Yves/Halleux Nathalie 01:46:19, 206. Wilmet Marie France 01:46:36, 207. Bergenhuizen Patrick/Bergenhuizen Aurore/Geron 01:46:53, 208. Montaine Titeux 01:47:10, 209. Wittorski Charlotte 01:47:14, 210. Defosse Lola 01:47:31, 211. Defosse Thibaut 01:47:31, 212. De Rammelaere Christophe 01:47:45, 213. Conner Jacqueline/Ruscart Patricia/Demaret Anais 01:48:08, 213. Leroy Simon 01:48:48, 215. García Samuel 01:48:57, 216. Hoferlin Émilie 01:49:23, 217. Londot Kevin 01:49:32, 218. Poriau Christine 01:50:08, 219. Diez Anne-Sophie 01:50:13, 220. Delbar Thibaud 01:50:27, 221. Marenne Ingrid 01:50:27, 222. Spoiden Alain/Alsteen Michel/Vandezande Luc 01:50:52, 223. Berger Sylvain 01:51:11, 224. Van Quaquebeke Emy 01:51:24, 225. Romeo Carole 01:51:47, 226. Chauvier Thomas 01:52:45, 227. Gilles Florentin/Robert Téa/Lias Clément 01:53:46, 228. Boulanger Thibaut 01:54:40, 229. Dewinter Anne 01:54:44, 230. Leoni Muriel 01:54:54, 231. Emmerechts Jeanne 01:55:55, 232. Bertrand Brigitte 01:56:24, 233. Perot Elodie 01:57:45, 234. Berger Maude 01:57:48, 235. Herzet Sarah 01:58:27, 236. Delory Catherine 01:58:55, 237. Piret Élodie 01:59:47, 238. Vandeclee Gauthier/Oger Constance/Floymont Olivier 01:59:57, 239. Saint Mars Christelle 02:00:38, 240. Leclercq Marie 02:01:07, 241. Focant Cedric 02:01:46, 242. Fabian Chevalier 02:01:47, 243. Darmont Julien 02:02:01, 244. Lemaire Amelie 02:02:13, 245. Nicolas Judith 02:02:22, 246. Gueuning Matthieu/Gueuning Benoit/Husson Mélanie 02:02:47, 247. Fays Valentine 02:03:12, 248. Veulliet Manon 02:04:13, 249. Bini Marie Ève 02:06:25, 250. Dieux Caroline 02:06:25, 251. Lewuillon Gérard 02:06:50, 252. García Amélie 02:10:47, 253. Grade Ludovic 02:11:54, 254. Derclaye Bernard 02:14:23, 255. Cappe Kevin 02:27:07, 256. Debroux Nicolas 02:27:07