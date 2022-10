Près de 600 joggeurs à l’Institut Saint-Louis de Namur

Le parcours est un peu modifié à l’occasion de cette 6e édition, avec des passages dans les rues de Namur, mais également le long de la Sambre ou sur l’Enjambée et l’ancien Grognon, et même dans les couloirs de l’école, où une discothèque éphémère est installée.

Après la première boucle, Baptiste Weitkunat est le premier à passer sur la ligne. Inscrit sur les 9 kilomètres, il poursuit sa course. Derrière, on retrouve Renan Gossiaux, aligné sur la même distance, et Valentin Grégoire, à qui il ne reste plus qu’une boucle à parcourir. Jérémy Wanet, Naim Parmentier et Joly Lenaert bouclent également le premier tour avant de voir passer Valentin Baivier. Parmi les 240 concurrents de la plus petite distance d’exactement 2,8 kilomètres, dont quasiment exclusivement des espoirs hommes et dames, ce dernier se montre le plus rapide et décroche la victoire devant Antonin Dellens et… la première dame ! Troisième du classement scratch, Apolline Ramboux ne laisse aucune chance à ses adversaires, Emma Loyen et Juliette Dupont, qui doivent se contenter des premier et second accessits.

Au second tour, Baptiste garde la pole position, suivi de Renan. Jérémy Wanet est sur leurs talons. Arrive alors le vainqueur de la double boucle, Valentin. Il termine avec une petite vingtaine de secondes d’avance sur Joly et Arnaud Derese. Malgré une petite forme actuelle, la sortie dominicale et familiale d’Elodie Urbain se solde par une victoire pour la jeune maman. "Le départ est un peu chaotique, avec un premier faux départ, et puis un second qui démarre très vite. Ce n’est pas évident de se frayer un chemin parmi tous ces concurrents. Le tracé est assez ludique mais un peu cassant, avec pas mal de marches", raconte celle qui est parvenue à tenir la cadence sur les deux tours.

Trois kilomètres plus tard, pas de surprise, Baptiste peut lever les bras sur la ligne d’arrivée. "Je prends un risque en partant très vite dès le début pour essayer de me détacher des autres après à peine 500 mètres. Jérémy et Renan ne sont pas loin mais malgré les nombreuses relances et les marches qui me font perdre du temps, je parviens à garder mon avance. Je suis ravi : après une absence d’une année, cette victoire est encourageante pour la suite", précise Baptiste, qui n’a repris la course à pied que depuis un gros mois. Renan et Jérémy complètent le podium. Madame Braeckman, professeure de langues à l’ISLN, impressionne ses élèves en devançant ses concurrentes. "Comme je travaille à l’école depuis la rentrée, je trouvais ça chouette de participer et j’avoue que juste voir la tête de mes élèves qui découvrent que leur prof fait autre chose de sa vie que leur préparer des interros, ça valait le coup aussi", s’amuse-t-elle.

Résultats

3 kilomètres

1. Baivier Valentin 00:11:08, 2. Delens Antonin 00:12:16, 3. Ramboux Apolline 00:12:17, 4. Devos Gilles 00:13:08, 5. Abba Tawfiq 00:13:29, 6. Poche Erwan 00:13:34, 7. De Longueville Romain 00:13:35, 8. Santiquian Mathis 00:13:43, 9. Peremans Sam 00:13:49, 10. Loyens Emma 00:13:50, 11. D’Harveng Victor 00:14:06, 12. Fortz Francois 00:14:07, 13. Dupont Juliette** 00:14:11, 14. Bodson Raphael** 00:14:18, 15. Zenon Tristan 00:14:19, 16. Agie Emile 00:14:36, 17. Van Oudenhove Matheo 00:14:37, 18. De Longueville Bastien 00:14:40, 19. Billiard Enoah 00:14:52, 20. Waregne Lucas 00:15:05, 21. De Schrevel William 00:15:10, 22. Dautaj Edonis 00:15:10, 23. Dargent Felix 00:15:10, 24. Bertrand Hugo 00:15:22, 25. Ismailov Sacha 00:15:35, 26. Hubert Solène 00:15:38, 27. Adam Quentin 00:15:38, 28. Levoy Matt 00:15:39, 29. Herphelin Clara 00:15:40, 30. Talmas Owen 00:15:43, 31. Mertes Victor 00:15:58, 32. Serieus Clara 00:15:58, 33. Verdonck Louison 00:16:00, 34. Amand Victoire 00:16:02, 35. Colson Pauline 00:16:03, 36. Dirick Ysalis 00:16:03, 37. Laurent Mathys 00:16:04, 38. Laurent Louca 00:16:04, 39. Vanwindekens Mariette 00:16:08, 40. Strebelle Edouard 00:16:10, 41. Tilmans Norah 00:16:12, 42. Vanheule Maite 00:16:15, 43. Mahia Sebastien 00:16:16, 44. Muyldermans Stephan 00:16:20, 45. Muyldermans Elsa 00:16:20, 46. Syenave Emile 00:16:34, 47. Vanloqueren Aline 00:16:37, 48. Manil Benjamin 00:16:39, 49. Osmani Dionit 00:16:41, 50. Roisin Zoe 00:16:42, 51. Collard Tom* 00:16:45, 52. Molitor Gilles** 00:16:50, 53. Molitor Jean-Michel 00:16:50, 54. Remy Celian 00:16:52, 55. Timal Antoine 00:16:53, 56. Dupont Martin** 00:16:54, 57. Desquesnes Charles 00:16:55, 58. Doucet Laura 00:16:57, 59. Moreau Lisa 00:16:58, 60. Wasinski Alice 00:17:00, 61. Lefevre Sybille 00:17:01, 62. Alexandre Antoine 00:17:04, 63. Depaepe Zoe 00:17:11, 64. Braun Andre Victor 00:17:19, 65. Pirart Louis 00:17:20, 66. Boujat Meissane 00:17:20, 67. Lambert Celine* 00:17:24, 68. Cherradi Camila 00:17:25, 69. Goffin Rosalie 00:17:27, 70. Owona Andre 00:17:33, 71. Dohn Lilou 00:17:34, 72. Targnion Ysaline 00:17:36, 73. Gomez Nael 00:17:36, 74. Faes Lise 00:17:36, 75. Duchesne Chanlyne 00:17:38, 76. Ryelandt Siane 00:17:41, 77. Flahaux Margaux 00:17:42, 78. Marlaire Alan 00:17:43, 79. De Saint-Georges Alinoe 00:17:43, 80. Goffin Louise 00:17:54, 81. Saen Lisa 00:17:56, 82. Lambert Roxane 00:17:56, 83. Theizen Noe 00:17:57, 84. Jasinski Lily 00:17:58, 85. De Saint-Georges Frederic 00:18:00, 86. Delforge Ambre 00:18:08, 87. Monmart Sandra 00:18:09, 88. Adam Alice 00:18:14, 89. Cortese Jules 00:18:15, 90. Baiwir Fanie 00:18:15, 91. Lathuy Sibylle 00:18:17, 92. Latinne Lea 00:18:22, 93. De Longueville Yves 00:18:29, 94. Bertrand Lilou 00:18:30, 95. Galli Elise 00:18:33, 96. Shehi Floresita 00:18:36, 97. Herrmann Clara 00:18:37, 98. Losseau Alexane 00:18:39, 99. Theate Joachim 00:18:40, 100. Laloux Hugo 00:18:40, 101. De Tiege Isaline 00:18:41, 102. Bezensek Camille 00:18:43, 103. Theunis Vince 00:18:46, 104. Theunis Olivier 00:18:47, 105. Boujat Wissam 00:18:47, 106. Yorumez Lara 00:18:47, 107. Orofino Hugo 00:18:50, 108. Michalke Saskia 00:18:51, 109. Moons Felicie 00:18:56, 110. Pouillon Heloise 00:18:58, 111. Cariat Edgar 00:19:07, 112. Tonnoir Timeo 00:19:08, 113. De Re Sebastian 00:19:10, 114. Delfosse Rosalie 00:19:14, 115. Janssens Olivia 00:19:14, 116. Cliarappa Amelia 00:19:15, 117. Honnay Alexia 00:19:15, 118. Zintz Maud 00:19:17, 119. Puits Antoine 00:19:18, 120. Verbeke Margaux 00:19:23, 121. Dos Santos Maria** 00:19:25, 122. Jacobs Guillaume 00:19:26, 123. Boujat Karim 00:19:26, 124. Cordaro Marion 00:19:33, 125. Van Maren Robin 00:19:33, 126. Davreux Lola 00:19:33, 127. Armand Ethan 00:19:33, 128. Moukanda Ketsia 00:19:35, 129. Vandresse Manon 00:19:37, 130. Polina Shagieva 00:19:40, 131. Hiel Lucie 00:19:48, 132. Losseau Valentin 00:19:57, 132. Garcia Lou 00:19:58, 134. De Keyser Lucie 00:19:58, 135. Verdonck Gabin 00:20:06, 136. Vanwindekens Achille 00:20:07, 137. Verdonck Jean-Alexandre 00:20:07, 138. Munyengango Zita 00:20:07, 139. Dandumont Lughan 00:20:07, 140. Chainiaux Aude 00:20:09, 141. Fripiat Ines 00:20:17, 142. Boujat Salima 00:20:27, 143. De Pina Diana 00:20:27, 144. Agie Madeline 00:20:29, 145. Domange Pauline 00:20:29, 146. Fernemont Virginie 00:20:30, 147. Desquesnes Lucrèce 00:20:32, 148. Henrard Nina 00:20:33, 149. Lejeune Thibaud 00:20:33, 150. Boone Axelle 00:20:34, 151. Brunet Aran 00:20:34, 152. Mazy Anne 00:20:34, 153. Gerard Judith 00:20:35, 154. Renson Manon 00:20:39, 155. Regnier Juliette 00:20:39, 156. Arnould Emma 00:20:45, 157. Brichard Mae 00:20:46, 158. Tamellini Elena 00:20:53, 159. Van Eeckhoudt Lara 00:20:54, 160. Carion Elisa 00:20:55, 161. Golenvaux Clarisse 00:20:58, 162. Tamellini Giulia 00:20:58, 163. El Kharbaoui Walid 00:21:05, 164. Gabayen Salavat 00:21:11, 165. Stevens Anne-Celine 00:21:15, 166. Laloux Eliott 00:21:15, 167. Storme Emilie 00:21:26, 168. Van Weynendaen Victor 00:21:27, 169. Vandekerckhoue Pauline 00:21:28, 170. Chainiaux Ines 00:21:29, 171. Luc Agathe 00:21:29, 172. Hance Lena 00:21:29, 173. Wu Sophie 00:21:32, 174. Munyengango Nely 00:21:32, 175. Tihange Zoe 00:21:33, 176. Mahia Virginie 00:21:38, 177. Thomas Louise 00:21:38, 178. Frand Anais 00:21:39, 179. Tonnoir Clara 00:21:40, 180. Dupont Amelie 00:21:40, 181. Dache Jade 00:21:41, 182. Lebec Claire 00:21:44, 183. Feront Marie 00:21:45, 184. Thirionet Mayline 00:21:58, 185. Lemanczyk Agnes 00:22:01, 186. Leduc Louise 00:22:01, 187. Nuytten Leanne 00:22:01, 188. Pilet Lucile 00:22:02, 189. Evenepoel Constantin 00:22:05, 190. Gualandris Eulalie 00:22:07, 191. Devienne Cleo 00:22:08, 192. Biver Amandine 00:22:08, 193. Delfosse Juliette 00:22:08, 194. Van Zuylen Maya 00:22:09, 195. Moriame Celia 00:22:09, 196. Massart Caroline 00:22:11, 197. Docquier Julia 00:22:12, 198. Bar Anta 00:22:12, 199. Dussart Lily 00:22:19, 200. Van Weynendaen Laure 00:22:20, 201. Charlier Natalia 00:22:21, 202. Bette Clemence 00:22:21, 203. Cordien Eloise 00:22:22, 204. Bodart Amelie** 00:22:24, 205. Theate Salome 00:22:25, 206. Pestiau Juliette 00:22:26, 207. Pestiau Apolline 00:22:26, 208. Pestiau Sergio 00:22:26, 209. Lamotte Florine 00:22:29, 210. De Gregorio Victoria 00:22:32, 211. Awoust Selena 00:22:34, 212. Sion Zoe 00:22:45, 213. Van Zuylen Quentin 00:22:48, 213. Dewulf Lilou 00:22:53, 215. Giot Julia 00:22:56, 216. De Cnop Elina 00:23:13, 217. Mathieux Delphine 00:23:15, 218. Mambourg Elise 00:23:16, 219. Mary Noemie 00:23:18, 220. Raquet Leana 00:23:22, 221. Leonard Genevieve 00:23:23, 222. Manil Emilie** 00:23:45, 223. Poupier Nathalie 00:23:45, 224. Loise Juliette 00:23:46, 225. Wigny Juliette 00:23:47, 226. De Munck Josephine 00:23:48, 227. Chen William 00:23:49, 228. Alexis Christelle 00:23:59, 229. Di Rocco Luna 00:23:59, 230. Van Bellinghen Caroline 00:24:03, 231. Reuter Jennifer 00:24:03, 232. Verbeke Clara 00:24:04, 233. Servotte Marie-Cecile 00:24:05, 234. Parmentier Guilhem 00:24:07, 235. Prevost Charlotte 00:24:10, 236. Verbeke Camille 00:24:14, 237. Schreer Lilou 00:24:20, 238. Lebbe Camille 00:24:20, 239. Tavernier Emmanuelle 00:26:33, 240. Izacriti Alya 00:26:33

6 kilomètres

1. Gregoire Valentin 00:23:08, 2. Lennart Joly 00:23:27, 3. Derese Arnaud 00:25:36, 4. Pierre Frederic* 00:25:45, 5. Leblanc Gabriel 00:25:47, 6. Douillet Theophile 00:26:29, 7. Davreux Cesar 00:26:37, 8. Fondaine Gilles 00:26:41, 9. Deloyer Leo 00:26:55, 10. Poncelet Frederic 00:27:29, 11. Thomas Jeremy 00:27:30, 12. Labruyere Romain 00:27:32, 13. Pacico Tibo 00:27:54, 14. Urbain Elodie 00:28:00, 15. Biname Maximilien 00:28:08, 16. Clerin Hugues 00:28:49, 17. De Vleeschouwer Robin 00:28:51, 18. Amond Victor 00:28:54, 19. Mertes Nicolas 00:28:58, 20. Lavarra Fanny 00:29:19, 21. Mullier Tom 00:29:47, 22. Vrydagh Largo 00:29:59, 23. De Bonhome Pierrick 00:30:03, 24. Gys Alexy 00:30:14, 25. Laloux Aglae 00:30:25, 26. Luyten Luna 00:30:26, 27. Craps Catherine 00:30:26, 28. Bolain Theo 00:30:31, 29. Pignolet Romain 00:30:33, 30. Van Den Berge Louis 00:30:41, 31. Petre Matthieu 00:30:42, 32. Manar Anas 00:30:50, 33. Degimbe Raphael 00:30:52, 34. Paprocki-Staels Clement 00:30:58, 35. Gysels-Bufkens Samuel 00:30:59, 36. De Bonhome Apolline 00:31:01, 37. De Menten Simon 00:31:02, 38. Gravy Simon 00:31:03, 39. Haine Eliote 00:31:03, 40. Gaudin Anais 00:31:12, 41. Phaleg Adeline 00:31:14, 42. Amond Justin 00:31:18, 43. De Moffarts Pierre-Alban 00:31:22, 44. Dieudonne Francois 00:31:22, 45. Pierard Teo 00:31:35, 46. Daudoy Sofian 00:31:38, 47. Bodart Sophie 00:31:55, 48. Frand Aurelien 00:32:16, 49. Kushch Vladyslav 00:32:21, 50. Lamer Andy 00:32:37, 51. Davreux Juan 00:32:41, 52. Hellebois Mael 00:32:48, 53. Dohn Ninon 00:32:59, 54. Pilet Jean-Benoit 00:33:01, 55. Gilsoul Joris 00:33:02, 56. Baudelet Gauthier 00:33:11, 57. Della Libera Cédric 00:33:12, 58. Marichal Louis 00:33:24, 59. Dohn Maé 00:33:26, 60. De Boerdemater Odin 00:33:34, 61. Dirick Pierre-Yves 00:33:43, 62. Massin Yves 00:33:45, 63. Ergo Antoine 00:33:47, 64. Moons Perrine 00:33:56, 65. Vandresse Adrien 00:34:05, 66. Ghigny Alexis 00:34:06, 67. Ruydant Lou 00:34:07, 68. Gueulette Emmanuelle 00:34:07, 69. Permentier Adèle 00:34:17, 70. Lagneaux Pierre 00:34:19, 71. Vanwindekens Titouan 00:34:20, 72. Davreur Lucie 00:34:32, 73. Collet Arthur 00:34:43, 74. Golenvaux Nathan 00:34:44, 75. Theunis Neal 00:34:46, 76. D’Harveng Zoe 00:34:48, 77. Pacico Arno 00:34:51, 78. Beaudoint Gregoire 00:35:05, 79. Debaucheron Deborah 00:35:07, 80. Leonard Maxence 00:35:13, 81. Moons Eleonore 00:35:13, 82. Desquesnes Florence 00:35:15, 83. De Keyser Bram 00:35:16, 84. Laurent Boris 00:35:25, 85. Aboutahen Riham 00:35:25, 86. Guillaume Felicie 00:35:31, 87. Gilliard Margot 00:35:50, 88. Gysels-Bufkens Gaspard 00:35:51, 89. Derdeyn Esthel 00:35:57, 90. Dion Elise 00:35:57, 91. Baguette Fabien 00:35:59, 92. Bufkens Lucile 00:36:01, 93. Allard Jules 00:36:12, 94. De Gregorio Loris 00:36:15, 95. Fernandez Ludovic 00:36:22, 96. Libert Bernard** 00:36:30, 97. Piquard Leo 00:36:32, 98. Mullie Johan 00:36:37, 99. Leroy Samuel 00:37:01, 100. Brunke Alma 00:37:07, 101. Boulanger Francois 00:37:22, 102. Louis Oceane 00:37:23, 103. Delaire Gwenaelle 00:37:38, 104. De Munck Damien 00:37:39, 105. Gobeaux Rosemarie 00:37:46, 106. Bleus Laura 00:38:08, 107. Gouminne Clementine 00:38:10, 108. Robert Brigitte 00:38:12, 109. Hillegeer Melissa 00:38:28, 110. Ratushnyi Maksym 00:38:29, 111. Thirot Alex 00:38:36, 112. Fernemont Geraldine 00:38:37, 113. Dricot Emilie 00:38:37, 114. Herman Milo 00:38:41, 115. Dejonckheere Julie 00:38:57, 116. Baiwir Renaud 00:38:57, 117. Servotte Jean-David 00:39:04, 118. Clevers Antoine 00:39:07, 119. Cortese Noe 00:39:09, 120. Chevalier Anne 00:39:18, 121. Devienne Robin 00:39:19, 122. Sempoux Pierre 00:39:22, 123. Laurent Olivier** 00:39:22, 124. Lebec Clement 00:39:23, 125. Laffineur Jean-Michel 00:39:24, 126. Schiets Stephane 00:39:34, 127. Bajraktari Rrita 00:39:37, 128. Libert Cyrille 00:39:46, 129. Georges Clementine 00:39:53, 130. Carion Geoffrey 00:39:54, 131. Van Der Linden Sylvie 00:40:06, 132. Simal Catherine 00:40:23, 132. Ergo Johan 00:40:23, 134. Schoeling Olivia 00:40:27, 135. Bievelet Antoine 00:40:45, 136. Fabuel-Carbonell Karla 00:40:52, 137. Lorphevre Lise 00:40:54, 138. Lannoye Maxime 00:40:59, 139. Focant Christophe 00:41:02, 140. Gilles Emma 00:41:02, 141. Robaye Rene 00:41:04, 142. Hinyot Martin 00:41:07, 143. Fraiture Maud 00:41:08, 144. Lebec Lucie 00:41:10, 145. Verbeke Benjamin 00:41:12, 146. Hansez Cecile 00:41:14, 147. Carbonell-Llopis Esther 00:41:18, 148. Melchior Eléna 00:41:19, 149. Fondaine Lola 00:41:35, 150. Bruci Ema 00:42:02, 151. Cargnelutti Morena 00:42:03, 152. Banile Antoine 00:42:05, 153. Germeau Samuel 00:42:26, 154. Lambert Roxanne 00:42:28, 155. Libert Grégoire 00:42:29, 156. Banile Radu 00:42:40, 157. Baguette Nao 00:42:46, 158. Houart Clement 00:42:46, 159. Marechal Celine 00:42:49, 160. Ghigny Jessica 00:42:49, 161. Poels Eva 00:42:55, 162. Piette Xavier 00:43:00, 163. Boulanger Noemie 00:43:00, 164. Di Primo Graziella 00:43:01, 165. De Keyser Rob 00:43:02, 166. Carlier Marie-Laure 00:43:05, 167. Pichon Loick 00:43:08, 168. Labruyere Philippe 00:43:28, 169. Labruyere Corentin 00:43:28, 170. Deheneffe Mathias 00:43:31, 171. Jasselette Blandine 00:43:32, 172. Lejoint Florence 00:43:32, 173. Aussel Manon 00:43:35, 174. Fontaine Sandrine 00:43:42, 175. Cocu Anna 00:43:42, 176. Moriame Celine 00:44:04, 177. Wilvers Fabienne 00:44:07, 178. Levaque Marie 00:44:16, 179. Delfosse Benoit 00:44:16, 180. Mariage Lise 00:44:32, 181. Lambert Anne-Sophie 00:44:36, 182. Devienne Blaise 00:44:37, 183. Conti Virginie 00:44:44, 184. Bajraktari Agou 00:44:44, 185. Inconnu Inconnu 00:44:44, 186. Prevost Philippe 00:44:59, 187. Delchef Delphine 00:44:59, 188. Warnier Daniel 00:45:13, 189. Culot Patrick 00:45:14, 190. Delfosse Virginie 00:45:25, 191. Soblet Esther 00:45:27, 192. Tanase Christelle 00:45:39, 193. Sempoux Maelle 00:45:41, 194. Collete Delphine 00:45:50, 195. Van Laethem Emilie 00:46:13, 196. Pontegnie Delphine 00:47:06, 197. Biedonski Carole 00:48:43, 198. Ricci Elisa 00:48:58, 199. Borremans Laia 00:49:15, 200. Decauwert Maily 00:49:15, 201. Mombaers Pauline 00:51:14, 202. Mombaers Bertrand 00:51:14, 203. Gillis Sylviane 00:51:16, 204. Francotte Philemon 00:52:57, 205. Depraute Sully 00:52:57, 206. Focant Emma 01:00:39

9 kilomètres

1. Weitkunat Baptiste 00:33:54, 2. Gossiaux Renan 00:34:15, 3. Wanet Jeremy 00:35:11, 4. Parmentier Naim 00:36:52, 5. Dohn Christophe 00:37:12, 6. Arquin Thibaut 00:37:26, 7. Culot Jean-Marc 00:38:08, 8. Braeckman Soline 00:38:23, 9. Beaujean Gautier 00:38:30, 10. Colson Thomas** 00:38:34, 11. Temmerman Maxime 00:39:28, 12. Cappelle Stephanie 00:39:36, 13. Dawagne Florentin 00:39:39, 14. Bertrand David**** 00:39:50, 15. Flahaux Maurice 00:39:52, 16. Hubert Brice 00:39:54, 17. Lotin Francois 00:40:26, 18. Berben Remi 00:40:38, 19. Coune Ludovic 00:40:54, 20. Renard Gil 00:41:20, 21. Desquesnes Vincent 00:41:23, 22. Maillard Camille 00:41:29, 23. Mathy Valentine 00:41:34, 24. Aussel Jeremie 00:41:49, 25. Gomez Emilien 00:41:50, 26. Flahaux Tanguy 00:41:51, 27. Hecq Denis 00:41:52, 28. Gys Hans 00:42:09, 29. Boone Francois 00:42:27, 30. Gnaffart Lucas 00:42:34, 31. Gerard Xavier 00:42:38, 32. Hermand Eliot 00:42:40, 33. Dardenne Frédéric 00:42:47, 34. Noirhomme Felix 00:43:00, 35. Maes Julie** 00:43:00, 36. Lathuy Paulin 00:43:10, 37. Hougardy Noa 00:44:05, 38. Baiwir Louis 00:44:07, 39. Hellebois Fabian 00:44:33, 40. Vanhaelen Nicolas 00:44:34, 41. Tihange Mathieu 00:44:36, 42. Goffinet Florence* 00:45:06, 43. Cliche Christophe 00:45:06, 44. Servais Violaine 00:45:09, 45. Moriame Quentin 00:45:28, 46. Millet Pierre-Yves 00:46:00, 47. Lazare Romain 00:46:11, 48. Van Den Poel Christophe 00:46:14, 49. Thomas Nicolas 00:46:33, 50. Barbier Anne 00:46:40, 51. Haub Benjamin 00:46:45, 52. Hubert Yann 00:47:05, 53. Fobe Valentin 00:47:05, 54. Hougardy Olivier 00:47:21, 55. Liegeois Felix 00:47:30, 56. Marichal Damien* 00:47:41, 57. Louis John 00:47:47, 58. Van Eeckhoudt Gilles 00:47:49, 59. Janssens Nicolas 00:47:49, 60. Davreux Christophe 00:47:58, 61. Gilles Louis 00:47:59, 62. Seurin Fabrice 00:48:00, 63. Smetz Caroline 00:48:08, 64. Fripiat Tristan 00:48:16, 65. Massart Margaux 00:48:37, 66. Hublet Inti 00:48:40, 67. Van Beers Maxime 00:48:42, 68. Nuytten Philippe 00:48:46, 69. Malaise Emile 00:48:50, 70. Garcia Maestu Mael 00:49:05, 71. Fockedey Emilie 00:49:10, 72. Goossens Alexandre** 00:49:18, 73. Faes Claire 00:49:22, 74. Dieudonne Richard 00:49:45, 75. Tomboy Raphael 00:49:53, 76. Dieudonne Alain 00:49:56, 77. Ghigny Thomas 00:50:00, 78. Delahaut Delphine 00:50:12, 79. Delogne Teo 00:50:22, 80. Leblanc Yves 00:51:47, 81. Erneux Gatien 00:51:47, 82. Brunke Anselm 00:51:47, 83. Dallemagne Rodrigue 00:52:04, 84. Cambier Baptiste 00:53:17, 85. Terryn Clemence 00:53:18, 86. Terryn Francois 00:53:30, 87. Houbion Ethan 00:53:57, 88. Gerard Tristan 00:53:59, 89. Gerard Francois 00:54:04, 90. Vermer Marie 00:54:05, 91. Seutin Gwen 00:54:21, 92. Raw Eliott 00:54:21, 93. Gilson Jacques 00:54:31, 94. Cortese Emmanuel 00:54:50, 95. Houbion Michael* 00:54:57, 96. Thirot Adrien 00:55:09, 97. Bogaerts Otsile 00:55:17, 98. Parmentier Louise 00:56:03, 99. Parmentier Benjamin 00:56:03, 100. Mullie Maxime 00:56:22, 101. Collet Vincent 00:56:42, 102. Mercier Stephanie 00:56:43, 103. Arquin Sophie 00:56:54, 104. Delhaise Vanessa 00:57:49, 105. Malisaux Chloe 00:57:53, 106. Liegeois Lou 00:57:55, 107. Rodrigues Gabriel 00:57:59, 108. Foulon Marie-Paule 00:58:08, 109. Rostenne David 00:58:24, 110. Lamborelle Yannis 00:58:32, 111. Pichon David 00:59:02, 112. Andre Renaud 00:59:07, 113. Mombaers Nathan 01:00:07, 114. Devienne Heloise 01:00:22, 115. Fekete Caroline 01:00:31, 116. Malcorps Philippe 01:01:42, 117. Burnotte Dominique 01:01:53, 118. Cheffert Marie-Rose 01:01:53, 119. Devienne Guy 01:01:58, 120. Maudoux Berengere 01:02:03, 121. Lebec Nicolas 01:02:05, 122. Elsen Morgane 01:02:08, 123. Pichon Laora 01:02:08, 124. Godfroid Stephanie** 01:02:17, 125. Bogaerts Pierre-Antoine 01:02:21, 126. Regnier Diego 01:03:13, 127. Sakellaridis Louis 01:03:14, 128. Melotte Marc 01:03:34, 129. Tilmans Laurence 01:03:35, 130. Dumarey Thibaut 01:03:57, 131. Dumarey Victor 01:03:57, 132. Rauw Joel 01:04:15, 132. Depierreux Christel 01:04:38, 134. Duchesne Marie-Laure 01:04:38, 135. Dury Claire 01:05:12, 136. Francois Regine 01:07:05, 137. Stoffe Nathalie 01:07:05