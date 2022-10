Père et fils sur le podium aux Tîdges d’Havlondge

L’événement est populaire dans la région car il fait partie du challenge condrusien. La plus longue distance, de 12,4 km, est d’ailleurs assez prisée, avec pas moins de 115 participants. Parmi eux, Gaultier Purper empoche le maximum de points, devant Julien Hastir et Aurélien Didier. Chez les filles, gros week-end pour Valentine Mathy qui enchaîne la Corrida de Malonne vendredi soir, la course à Havelange, avant de décrasser, le lendemain, du côté de Namur. "Je démarre aux côtés d’une autre concurrente qui impose une grosse allure. Je ne veux pas céder ma première place et c’est très serré jusqu’au bout. Ce petit duel me permet de donner le meilleur de moi-même sur ce parcours relativement vallonné et campagnard", clôture l’athlète du Running Club Namur.

Avec 214 concurrents, cette nouvelle édition des Tîdges d’Havlondge est une réussite qui en appelle encore bien d’autres.

Résultats

5,6 kilomètres

1. Frison Aaron 00:22:06, 2. Frison David 00:22:07, 3. Pousseur Dominique 00:22:51, 4. Melotte Martin 00:23:03, 5. Martin Yannick 00:23:27, 6. Graulich Hugues 00:23:28, 7. Lamchachti Kalid 00:23:49, 8. Farineau Florentin 00:23:53, 9. Disclez Romain 00:24:00, 10. Gvozdenovic Emilia 00:24:06, 11. Malmedy Bernard 00:24:10, 12. Milazzo Baptiste 00:24:12, 13. Renier Yann 00:24:38, 14. Bartin Christophe 00:24:40, 15. Daveloose Michael 00:24:43, 16. Renier Dominique 00:24:46, 17. Hofman Michael 00:25:05, 18. Evrard Jean-Patrick 00:25:23, 19. Dogot Leona 00:25:29, 20. Bonhomme Laurent 00:26:01, 21. Pirard Maud 00:26:03, 22. Cuppens Christian 00:26:35, 23. Libois Axel 00:27:00, 24. Delye Emmanuel 00:27:04, 25. Libois Quentin 00:27:05, 26. Parmentier Reynders Neil 00:27:10, 27. Lemaire Myrtille 00:27:12, 28. Pillitteri Carmelo 00:27:20, 29. Barthelemy Magali 00:27:22, 30. Bertin Michael 00:27:25, 31. Frison Mattew 00:28:05, 32. Frison Klara 00:28:21, 33. Snyders Arthur 00:28:24, 34. Terrade Clarisse 00:28:38, 35. Milazzo Boris 00:28:42, 36. Aidans Laurent 00:28:52, 37. Terrade Yves 00:28:59, 38. Assenmacker Tiphany 00:29:13, 39. Dachelet Caroline 00:29:14, 40. Hanoul Emilie 00:29:51, 41. Didion Nicolas 00:30:03, 42. Mariage Antoine 00:30:22, 43. Lecleir Karine 00:30:59, 44. Derwael Frederic 00:31:07, 45. Laval Celine 00:31:42, 46. Courtin Jacqueline 00:31:44, 47. Marchal Frederic 00:32:05, 48. Lobet Georges 00:32:09, 49. Ringlet Ines 00:32:39, 50. Didion Lya 00:33:28, 51. Rodriguez Laura 00:33:31, 52. Duchene Dominique 00:33:34, 53. Bourguignon Corine 00:33:59, 54. Libois Olivier 00:34:04, 55. Jadot Marie 00:34:09, 56. Sambon Pauline 00:34:29, 57. Wilkin Martine 00:34:30, 58. Didion Nina 00:34:34, 59. Lapagne Francoise 00:34:37, 60. Magin Philippe 00:34:38, 61. Kinet Serge 00:34:38, 62. Wasson Andre 00:35:06, 63. Counet Aurelie 00:35:33, 64. Rochus Noemie 00:35:50, 65. Lacroix Delphine 00:35:56, 66. Cuppens Emilien 00:36:18, 67. Didion Magali 00:36:18, 68. Wlodarczak Sophie 00:36:23, 69. Charlier Melissa 00:36:25, 70. Libois Sophie 00:36:33, 71. Jaspart Cindy 00:37:13, 72. Collard Robin 00:37:23, 73. Ringlet Mahé 00:37:36, 74. Grevesse Eden 00:37:37, 75. Reynders Carine 00:37:43, 76. Francois Charlotte 00:37:50, 77. Therere Ellie 00:38:12, 78. Dave Angelique 00:38:33, 79. Parmentier Reynders Niamh 00:39:01, 80. Deward Catherine 00:40:02, 81. Thomas Francis 00:40:09, 82. Dehon Laurence 00:40:17, 83. Francois Caroline 00:40:17, 84. Jost-Jongen Elisa 00:40:42, 85. Rousseau Alex 00:40:43, 86. Romedene Line 00:40:48, 87. Petrement Fabienne 00:40:52, 88. Merenne Flore 00:41:17, 89. Meftali Najat 00:41:30, 90. Daveloose Lilly 00:42:10, 91. Daveloose William 00:42:33, 92. Defosse Sophie 00:42:38, 93. Fisenne Francoise 00:42:40, 94. Bouchat Anne 00:42:41, 95. Marchal Marie-Luce 00:43:52, 96. Salden Francois-Xavier 00:43:52, 97. Antoine Alain 00:44:21, 98. Aidans Jonathan 00:45:28, 99. Reynders Anne 00:47:32

12,4 kilomètres

1. Purper Gaultier 00:44:56, 2. Hastir Julien 00:46:00, 3. Didier Aurelien 00:46:27, 4. Astolfi Damien 00:46:39, 5. Maes Laurent 00:46:53, 6. Vincent Adrien 00:47:57, 7. Jerome Gilles 00:48:17, 8. Simonet Denis 00:48:17, 9. Baudinet Jean-Pierre 00:49:29, 10. Robinet Frederic 00:49:44, 11. Colomer Jean-Francois 00:49:53, 12. Thonet Lilian 00:51:50, 13. Hebette Dominique 00:52:02, 14. Sambon Benjamin 00:52:08, 15. Charlot Michael 00:52:29, 16. Paques Thierry 00:52:52, 17. Chaboteaux Nicolas 00:53:32, 18. Housiaux Dimitri 00:53:53, 19. Paesmans Mathieu 00:54:06, 20. Bucci Nicola 00:54:17, 21. Mathy Valentine 00:54:18, 22. Lambotte Manon 00:54:20, 23. Duchatelet Pierre 00:54:23, 24. Vrancken Marc 00:54:42, 25. Colson Delphine 00:55:13, 26. Hausman Damien 00:55:14, 27. Hastir Mathieu 00:55:41, 28. Simonet Christophe 00:55:49, 29. Marissiaux Arthur 00:56:01, 30. Marechal Dimitri 00:56:10, 31. Jacquet Samuel 00:57:39, 32. Del Forno Samuel 00:57:51, 33. Oger Stephan 00:57:59, 34. Lallemand Benoit 00:58:11, 35. Gillet Serge 00:58:55, 36. Troch Killian 00:58:59, 37. Binje Valérie 00:59:05, 38. Dendal Didier 00:59:34, 39. Colson Laurent 00:59:45, 40. Lecocq Bastien 00:59:50, 41. Pochet Benoit 01:00:05, 42. Vanlancker Celine 01:00:34, 43. Marissiaux Bertrand 01:00:46, 44. Vitello Rosario 01:00:55, 45. Monseur Arnaud 01:01:24, 46. Dejardin Christelle 01:01:34, 47. Marchal Olivier 01:01:38, 48. Lesage Olivier 01:02:00, 49. Derwael Jeremy 01:02:01, 50. Rosillon Dominique 01:02:14, 51. Gillet Dominique 01:02:48, 52. Buydens Jean-Marc 01:03:03, 53. Dave Patrick 01:03:20, 54. Destres Linda 01:03:21, 55. Marion Nicolas 01:03:53, 56. Simons Pierre 01:03:54, 57. Baeckelandt Marcel 01:04:01, 58. Mathy Jean-Luc 01:04:20, 59. Romedene Benoit 01:04:43, 60. Lamproye David 01:04:46, 61. Zadrudnik Christophe 01:04:49, 62. Collard Lucien 01:05:10, 63. Dreze Quentin 01:05:42, 64. Halleux Thibaut 01:05:45, 65. Boveroul Eric 01:05:49, 66. Corato Vittorino 01:06:01, 67. Bouchat Michael 01:06:02, 68. Tonglet Marie-Helene 01:06:08, 69. Tonglet Laurent 01:06:19, 70. Heptia Noel 01:06:33, 71. Collinge Justine 01:06:42, 72. Donceel Alexis 01:06:49, 73. Fraikin Camille 01:07:32, 74. Nibona Rachel 01:07:44, 75. Carpentier Thierry 01:07:47, 76. Demonceau Suzanne 01:08:08, 77. Labbe Christophe 01:08:20, 78. Cop Thomas 01:08:35, 79. Demelenne Michael 01:08:59, 80. Cuccuru Jean Marc 01:09:41, 81. Defechereux Laurence 01:09:48, 82. Fiasse Louis-Marie 01:09:50, 83. Limet Eric 01:10:28, 84. Pirson Laure 01:10:35, 85. Ramlot Anais 01:10:42, 86. Demoitie Agnes 01:11:06, 87. Wijngaarden Guido 01:12:03, 88. Falzone Gaetano 01:12:18, 89. Colon Axelle 01:13:12, 90. Saintmard Gregoire 01:13:12, 91. Therere Jean-Philippe 01:13:36, 92. Rousseau Delphine 01:13:44, 93. Donceel Marc 01:13:56, 94. Rouelle Paula 01:14:04, 95. Legros Christine 01:14:29, 96. Sepul Beatrice 01:14:30, 97. Lecomte Samuel 01:14:33, 98. Willem Fabrice 01:14:33, 99. Piraux Adelin 01:14:34, 100. Bodart Veronique 01:15:11, 101. Tratsaert Gregory 01:15:24, 102. Gianico Nicola 01:16:25, 103. Pirsoul Lara 01:18:15, 104. Pirsoul Denis 01:18:18, 105. Goosse Suzanne 01:18:29, 106. Delvaux Charlotte 01:18:31, 107. Dardenne Juliette 01:19:18, 108. Rigole Quentin 01:21:37, 109. Delvaux Philippe 01:22:49, 110. Mauro Calogero 01:23:01, 111. Szwajkajzer Honorina 01:23:41, 112. Couvreur Esmeralda 01:29:45, 113. Lambotte Pascal 01:30:15, 114. Constant Michel 01:31:05, 115. Descy Léna 01:31:32