Pauletti: « Le contrat est rempli »

Les "Unionistes" remontent à la troisième place, qui semblait encore loin, il y a quelques semaines. "On va pouvoir travailler un peu plus sereinement, car on a fait une bonne opération au classement. Même si ce n’est pas le nombre de points attendu, on est de retour dans le haut du classement. Il va falloir s’installer dans la régularité. On sort d’un 7/9 plutôt positif, face à des équipes solides. On n’a pas eu un calendrier simple, on n’a pas été épargné par la malchance avec les blessures, mais on existe dans cette série", termine le coach.