Le Tronquoy fait le plein pour le Télévie

Côté résultats, la victoire revient à Matteo Cadelli et Rinalda Petralia sur le plus petit parcours. Sur les 15 kilomètres, un gros mois après la Descente de la Lesse, Sébastien Deravet renoue avec la compétition et avec la victoire. "On part à 3 dès le top départ. Il faut attendre le 5e kilomètre pour que je m’isole en tête. Ils restent au contact et je ne parviens pas à véritablement creuser l’écart. Dans les trois derniers kilomètres, je parviens à accélérer un peu pour assurer la première place", raconte le vainqueur, qui termine avec une minute d’avance sur Benjamin Baldeur et Henri Allard. La victoire est écrasante chez les dames, avec Jennifer Mahin qui franchit la ligne avec quasiment dix minutes d’avance.