Ce sont ceux du 5 km qui sont partis les premiers, à 15 h. Benjamin Préaux a rejoint l’arrivée dans la peau du vainqueur, juste avant que la pluie ne s’abatte sur Couvin, décrochant sa sixième victoire de l’année sur une courte distance. "D’habitude je fais surtout les courses du challenge de Hainaut mais comme il n’y avait pas de manche prévue aujourd’hui j’ai regardé s’il y en avait une pas trop loin et c’est ainsi que j’ai découvert ce jogging, raconte le jeune coureur (18 ans) de La Buissière. Je suis parti directement devant pour faire le trou puis je n’ai plus eu qu’à gérer."

Benjamin a signé récemment ses meilleurs chronos sur 5 et 10 km: 17'10 et 34'58. Il a devancé Corentin Gondry et Gauthier Dardenne qui ne se sont quasiment pas lâchés de bout en bout. "J’ai bien essayé de suivre Benjamin mais l’allure était un peu trop rapide et donc j’ai préféré suivre mon propre tempo et me battre pour la deuxième place", lance Corentin. "Je ne termine vraiment pas loin, poursuit Gauthier. J’ai bien fait de courir vite pour éviter la grosse pluie ! Surtout je me suis bien relancé après une mauvaise course à Rance il y a huit jours où j’étais parti trop vite. J’en ai tiré les leçons ce qui m’a permis de bien finir ce samedi."

Corentin devrait logiquement terminer sur le podium final du Mémorial Delobbe et du Guérit (derrière Maximilien Ghislain, absent ce samedi), Gauthier dans le top 5. Sans surprise, Elise Taminiau a été la plus rapide des 21 dames de cette courte distance.

Les élèves mobilisés

Sur le long, Nicolas Baïolet a éteint les derniers doutes qui pouvaient exister quant à sa victoire finale dans le Delobbe en devançant Fabien Pasquasy. Nicolas était au four et au moulin puisque, professeur d’éducation physique à l’athénée, il était l’un des organisateurs principaux de l’événement qui, pour sa troisième édition, avait changé de date. "Les deux premières éditions avaient eu lieu quasiment en ouverture du challenge mais cette date-ci en octobre nous convient mieux car nous pouvons davantage mobiliser nos élèves. Il y en a qui courent, dont plusieurs pour la première fois, et d’autres qui donnent un coup de main. Ainsi nos élèves de la 7e sécurité s’occupent de la signalisation et de la gestion du parking."

Le parcours n’était pas le plus facile du challenge, avec des dénivelés de 130 m (5 km) et 230 m (10 km).