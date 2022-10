Erpent défait à Malonne, le Black Star se réveille à temps

Alors qu’Erpent, fraîchement promu en deuxième provinciale, avait bien entamé la saison avec trois succès consécutifs, Malonne a mis fin à leur invincibilité (74-52). « C'est un match qui nous tenait réellement à cœur, explique Jérôme Lefranc. Après la défaite d’un point face au Mosa et la petite défaite en coupe face à une P1, nous voulions remporter ce succès. Il s’agit largement de notre match le plus abouti de la saison ! Nous avons fait une grosse prestation collective, aussi bien défensivement qu’offensivement, où nous avons été très adroits dans les shoots. Nous avons par ailleurs toujours été devant durant la rencontre et nous avons accentué notre avance en fin de rencontre ».