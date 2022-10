David Comblin avec ses ados au Kilimandjaro

Il n’était pas le seul à afficher cette couleur. Chloé et Justin, deux de ses enfants, portaient le même manteau, avec des sponsors identiques. "Nous sommes à quelques jours de notre grand projet", nous expliquait-il tout en attendant le passage du peloton professionnel. "Nous décollons mardi pour partir à l’assaut du Kilimandjaro."

Soit le point culminant de l’Afrique: 5895 mètres d’altitude ! Situé en Tanzanie, sur ce stratovolcan. "On entamera notre périple jeudi. On a prévu trois jours pour grimper au sommet. Et deux pour redescendre."

En plus de ses deux ados, six autres personnes vont les accompagner. "J’avais déjà grimpé le Kilimandjaro l’an passé et cela avait une expérience extraordinaire."

Pas qu’un défi familial

Il était rentré chez lui avec de riches souvenirs qu’il n’avait pas manqué de partager à ses proches et à sa famille de cinq enfants. Cela a motivé deux des ados à vouloir tenter l’expérience. "Quand papa est revenu l’an passé, quand il a expliqué tout ce qu’il avait vu, j’ai eu envie de moi aussi tenter cette expérience", raconte Chloé, âgée de 15 ans.

L’idée a germé dans le cercle familial. Et Justin, 14 ans, qui apprécie le basket et le vélo, a lui aussi eu envie de se lancer dans ce périple. Qui ne se résume pas à ces cinq jours d’effort.

"Un tel projet, cela demande de la préparation, notamment pour obtenir des sponsors, pour financer ce défi", enchaîne le papa. "Chloé et Justin ont participé aux démarches. Je voulais leur montrer que tout ne tombe pas du ciel. C’est un apprentissage. Ils vont d’ailleurs prendre beaucoup d’expérience avec ce défi."

Qui n’est pas qu’un simple défi familial. "Nous le réalisons aussi pour une bonne cause, avec l’envie de récolter des fonds pour Néonid, une association de parents d’enfants prématurés."

Tout ce projet aurait pu partir en fumée dimanche soir, quand les pompiers sont arrivés à temps pour éteindre un début de feu de cheminée dans leur habitation !

Les participants: Chantal Dotrimont, Laurence Lievin, Pierre Marchal, Jean Dumoulin, Alexandre Kesteloot, Chloé Comblin, Justin Comblin, Yannick Callens et David Comblin.