Les cartons de Pondrôme (8-2 contre Assesse), de Gedinne (6-0 contre Flavion B), de Bioul (5-0 contre Tarcienne), de Pesche (0-5 à Molignée) et de Surice (4-0 contre Havelange) y ont fortement contribué.

Dans ces matches riches en goals, on souligne l’appétence de joueurs comme Damien Baudaux (Pesche), auteur d’un quadruplé ou de Maxime Pisvin (Gedinne) et de Cédric Magis (Pondrôme), auteurs d’un triplé. Pas étonnant de retrouver ces trois hommes dans le top 5 de la série B.

Avec 30 buts inscrits, la journée n°7 fut moins prolifique en P2A. Ce qui n’a pas empêché Jérémy Poskin (éghezée) et Kevin Lultz (Bossière-Gembloux) de planter eux aussi leur triplé.

Nicolas Herbiniat (FCO Namur) et Bastien Gilsoul, tous deux buteurs ce dimanche, continuent de se disputer le leadership du classement des meilleurs buteurs, le premier ayant une petite avance sur le second (9 et 8 goals).

Voici les meilleurs buteurs de P2 après la septième journée de championnat:

P2A

9 buts

Herbiniat (FCO Namur)

8 buts

Gilsoul (Rhisnes)

7 buts

Laurent (Bossière-Gembloux), Poskin (Éghezée)

6 buts

Leruth (Ligny)

5 buts

Leocata (Lustin), Duchêne (Petit-Waret), De Groote (Sauvenière)

4 buts

Guede (Bossière-Gembloux), Rossini (FCO Namur), Camara (Jambes), Paris (Ligny), Notte (Lustin), Hannecart (Naninne), Dehaye (Rhisnes), Guenegand et Huygen-Thomas (Wépion)

3 buts

Gillard (Aische B), Lultz (Bossière-Gembloux), El Kouchaii (FCO Namur), Longin (Grand-Leez B), Lajili (Jambes), B. Adam et Hennau (Ligny), Deheneffe (Malonne), Baugniet et Baume (Naninne), Reins (Rhisnes)

2 buts

Sabbe (Bossière-Gembloux), Perez Avial et Van Achter (Éghezée), Ibrahimi (FCO Namur), Barry, Beguin et Genard (Grand-Leez B), Sainthuile et Salihu (Jambes), Caplier et Mirabella (JS Tamines B), Bottaro, Dupuis et Jonet (Malonne), Pinchart (Naninne), Blavier, Delitte et Doupagne (Petit-Waret), Folens (Profondeville), Joine (Rhisnes), Harrad, Marion et Miler (Wépion)

P2B

11 buts

Magis (Pondrôme)

9 buts

Patrick Nama (Anhée)

8 buts

Pisvin (Gedinne)

7 buts

J. Hassani (Gedinne)

6 buts

Descarpentries (Bioul), Baudaux (Pesche)

5 buts

Brouir (Assesse), Fadeux et Marchal (Pondrôme), Collin (Rochefort B)

4 buts

Quevrin (Gesves), Giglio (Petigny-Frasnes), Bridoux (Schaltin)

3 buts

Martin (Anhée), A. Delcourt et Helson (Bioul), Becheker (Flavion-Morialmé B), Van Crombruggen (Havelange), Ar. Bodart (Onhaye B), Maistriaux (Petigny-Frasnes), Antoine et Rochette (Pondrôme), Wauthy (Rochefort B), Mullens (Schaltin), Collinet et Dumont (Surice), Alessandro (Tarcienne)

2 buts

De Maglie et Hosselet (Anhée), Huet et Motte (Assesse), Dunesme et Lincé (Bioul), G. Hardy et Leroy (Flavion-Morialmé B), Catoul et A. Sohy (Gedinne), Demarcin et Julien (Gesves), Koné (Havelange), Gigot (Pesche), Poupaert (Petigny-Frasnes), Duriau (Pondrôme), Kamba et Piérard (Rochefort B), Guilleaume (Schaltin), Servais (Surice), Deghorain et Nkoue (Tarcienne)