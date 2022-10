Bakija, joker ou titulaire ?

"L’important est de se mettre au service du collectif, entame le rapide Qendrim. Nous avions mal commencé la partie et, après avoir encaissé, nous devions vite réagir". Un souhait mis en pratique d’une belle frappe à l’entrée du rectangle. Cet esprit collectif, on le retrouve quand on évoque son apport. "Je suis au service du groupe et tant mieux si mes prestations peuvent aider l’équipe. Le principal était de renouer avec la victoire."