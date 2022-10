Cartes jaunes: Degeneffe, Es-Shimi, Trigaux, Corra, Stavaux.

Buts: Barry (1-0, 5e), Mamona (1-1, 8e ; 4-2, 39e), Francotte (2-1 pen., 21e; 4-1, 38e; 6-2, 51e), Corra (3-1 c.s.c., 32e), Trigaux (5-2, 41e ; 8-2, 66e ; 10-2, 75e), Wauquaire (7-2, 61e), Boreux (9-2, 74e).

GRAND-LEEZ: Legrand, Evrard, Longin, Grégoire, Wauquaire, Trigaux, Ligot, Boigelot (77e Van Bets), Francotte (66e Kindermans), Devigne (62e Gilissen), Barry (64e Boreux).

ANDENNE: Degeneffe, Es-Shimi, François, Dujardin, Mamona, Vanhorick, Corra (66e Mota), Beaujean, Selahi (50e Gillain), Stavaux (56e Osorio), Falise (56e Bongiovanni).

Privés de Barbarin (Erasmus), d’Ayika, Demoulin et Lefèvre, blessés, et de Beguin, suspendu, les Gembloutois, qui saluaient le retour de suspension de Gilissen, ont dominé des Oursons orphelins de Benothman, Mas, Nowakowski, Rigo et Tehraoui, blessés, et de Tambour, suspendu.

Disputée sur un rythme plaisant, la première période était riche en buts (7). Au cours d’une seconde du même acabit, les Gembloutois, qui avaient enfilé leur short bleu de travail, enfonçaient le clou et signaient en score historique. "Un match presque parfait, mais surtout très sérieux, souriait le T1 local Dany Verkamer. Andenne avait des qualités offensives. Nous avons fait la différence aux bons moments. Je retiens beaucoup de beaux buts. Aligné en numéro dix, Trigaux a apporté un peu plus de football."

Rien n’a été respecté, déplorait le coach andennais Dominique Cuvelier. "Cet après-midi, même Mourinho ou Ancelotti n’auraient rien pu faire. Je ne vais pas me décourager. Cette année, nous avons décidé de faire autrement. Je vais continuer à me battre. Et peut-être aller acheter une baguette magique."