Un nul logique

Les Cinaciens sont les premiers à prendre le jeu à leur compte. Claude se crée la première occasion, mais place sur le gardien. Au quart d’heure, Villano centre côté droit pour Claude. Le buteur cinacien trompe Brolet de la tête. Les visiteurs ont du mal à entrer dans la partie, contrairement à leurs adversaires qui dominent, mais qui oublient de tuer le match par Claude d’abord dont la frappe à l’entrée du rectangle est trop faible pour inquiéter Brolet et surtout, par Mignon qui sur un contre se retrouve seul devant le portier visiteur, mais glisse le ballon à côté du but. Meix se réveille et obtient une première opportunité par Gasparoto, qui place la balle au-dessus et, par Dewalque dont l’envoi vient échouer sur le poteau.