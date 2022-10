Arbitre: Rolet

Cartes jaunes: Leblanc, Kulkens, Luxen

Buts: Pirson (1-0, 24e), Lakhouil (2-0, 62e)

Fernelmont: Vandenkerkhove, Carpiaux, Lakhouil, Preudhomme, Pirson S (88e Luxen), Leblanc, Jacques, Camara, Wauquaire (76e Sacré), Collard (80e Pirson G), Kulkens

NISMES: Sauvage, Minet, Depotter N, Fraiture M (46e Fraiture B), Nava, Dubuc, Boudin, Depotter M, Sanchez, Billacard (46e Horé), Ghazi (76e Yedoh).

Si Fernelmont a su garder sa cage inviolée, c’est certainement dû au manque de réalisme de ses adversaires en finition. Car c’est à un match engagé des deux côtés auquel les supporters ont droit dès les premières minutes. Mais ce sont les Hesbignons qui se montrent les plus dangereux jusqu’à ce qu’à la 24e, Pirson récupère une belle relance du milieu de terrain à l’entrée du grand rectangle, trompe un défenseur et Sauvage dans la foulée pour donner l’avance à ses couleurs. Wauquaire avoue: « Ils ont mieux joué que nous mais nous avons été plus réalistes. Nous sentions qu’ils pouvaient tout essayer mais que ça ne fonctionnerait pas pour eux. »

Et en effet, les Nismois multiplient les attaques sur le flanc droit mais celles-ci restent stériles et le ballon s’envole littéralement au-dessus du but. Lors de la deuxième mi-temps, Preudhomme, encore lui, entame une course du milieu du terrain pour servir un caviar à Lakhouil qui n’a plus qu’à déposer le ballon au fond des filets.

Fabrice Dujardin le reconnaît : « Nous n’étions pas à notre niveau. On se complique trop la vie. Le mot d’ordre doit être la simplicité. » Raphaël Hubin estime quant à lui que Nismes « aurait pu tuer le match. Les hommes n’arrivent pas à reproduire les belles performances montrées à l’entraînement. Nous avons, malgré tout, retrouvé une belle solidarité. »