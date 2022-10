Roelen déflorait la marque (0-1, 3e). Passé le quart d’heure, les Gourdinnois sonnaient la charge (2-1, 17e). Si Barnich renversait la vapeur (2-3), le repos était atteint sur un score de parité (3-3). La seconde période était du même acabit. Menés 5-3, les Sambriens égalisaient grâce à un doublé de Declunder. La victoire tombait dans l’escarcelle visitée sur une perte de balle de Roelen, par ailleurs excellent jusque-là (6-5). Maistriaux (5) et Jounniaux se sont partagé les buts locaux. "Nous méritions incontestablement le point. C’est décevant car les gars ont rendu une belle copie", précisait le T1 Régis Romainville.

TC Sambreville 4 - BF Dinant B 4

Menés 3-1 au repos, les Copères renversaient la vapeur (3-4) avant de concéder l’égalisation dans les derniers instants. Les buteurs locaux sont Hofra et Spitaels, les buteurs visiteurs, Henry (2), Collart et Kempinaire.

HB Auvelais 2 - REA Loyers KN 4

Déjà privés de Russo et de Jeanmart pour la saison, les Sambriens ont appris la longue indisponibilité d’Oleffe, probablement pour toute la campagne 2022-23. Le virevoltant Horion trouvait la faille (0-1, 6e ; 0-2, 8e). Le gardien loyersois "Collins", en grande forme comme à son habitude, s’illustrait alors. Coulon (0-3, 23e) et Coco Ruymbeke (0-4, 30e) lui emboîtaient le pas. Moretti (1-4 sur penalty) et Surinx (2-4) relançaient le suspense. Les Auvelaisiens jouaient leur va-tout avec Mercier plus haut dans le jeu, sans succès. Les Loyersois quant à eux manquaient de lucidité en contre en loupant de très nombreuses possibilités. À signaler un très bon arbitrage de M. Vansteenkiste. "Il manquait de tout. Pas de grinta, pas de révolte, pas de collectif. Nous manquons cruellement de créativité et de leadership suite aux nombreuses absences. Le doute s’installe. Nous recherchons des renforts mais ce n’est guère aisé, les joueurs ayant déjà quasi tous un port d’attache", déplorait Régis Romainville.

Nosta Mettet-Oret 5 - Walcourt Strée 3

Les visiteurs effectuaient le déplacement à six. Menés 2-1 au repos, ils égalisaient avant de connaître un passage à vide fatal (5-2). En toute fin de match, l’exclusion du triple buteur Thomas Gondry sonnait le glas de leurs espoirs. Les buteurs locaux se nomment Lengelé (2), L. Graulus, M. Graulus et T. Graulus. "Un match correct de notre part contre une équipe d’expérience et qui joue beaucoup trop à l’influence", précisait le gardien local Cédric Graulus.

MF Seillois 2 - RUS Dinant 2

Le choc n’a pas connu de vainqueur. Premiers, les Seillois ont conservé leur brevet d’invincibilité grâce, entre autres, aux buts de Gauthier et Depas. Herman et J. Willot ont inscrit les buts mosans.