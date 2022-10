Loyers assure l’essentiel, Ciney sans forcer

17-13, 15-20, 21-13, 23-18.

LOYERS: Massy 2, Descamps 3 (1x3), Casamento 3 (1x3), Despontin 3, Demars 24, Pirlot 12 (3x3), Bierman 10 (1x3), Vanoverschelde 14 (1x3), Badoux 5

Toujours en problème d’effectif, les Loyersois entament timidement la rencontre et bien que l’intensité et le rythme ne soient pas au top, ils parviennent à virer en tête au terme du premier quart-temps: 17-13. Alors que Demars fait tout ce qu’il peut pour maintenir son équipe à flot, les Liégeois recollent au score et finissent par émerger d’une courte tête en vue du repos: 32-33.

Les Namurois affichent un visage plus conquérant à la reprise avec Vanoverschelde et Demars pour alimenter le marquoir et ainsi permettre à Loyers de reprendre les commandes pour mener 53-46 à la demi-heure. Une courte mais suffisante avance que l’équipe locale parvient à gérer dans la dernière tranche pour s’imposer 76-64.

St-Louis 82 – Andenne 77

21-18, 15-18, 21-18, 25-23.

ANDENNE: Maree, Grégoire 4 (1x3), Chaufouraux 11, R.Beaujean 7 (1x3), T.Beaujean 11, Klein 4, Mercier 9 (1x3), Delva 21 (1x3), Otte 10, Kisenga.

Déjà empreints aux doutes, les Oursons ne pouvaient rêver pire entame de match en encaissant un cinglant 17-0. Et pourtant, les Andennais allaient trouver les ressources pour réagir et finalement ne plus concéder que trois points de retard à la 10e: 21-18. Le jeu s’équilibre mais à la 15e le coach andennais est exclu pour deux techniques ce qui n’empêche pas son équipe d’égaliser au repos: 36-36. Le match reste très serré et les deux équipes ne lâchent rien (57-54 à la demi-heure) et alors que les visiteurs pointent en tête à 74-76, deux bombes des Liégeois vont faire basculer la rencontre à l’avantage de l’équipe locale qui a pu une fois de plus compter sur son artilleur Ventat pour faire la différence: 82-77.

Ciney 85 – Verviers 52

17-9, 22-9, 22-12, 24-22.

CINEY: Husson 4, Jacques 10 (1x3), Dejaeghere 21 (4x3), Maillar 2, A. Balthazar 6, Henin 6 (2x3), Gielen 12 (2x3), Wutukidi 9, M. Balthazar 15.

Solides, les Cinaciens n’ont pas rencontré de difficultés à se défaire des pauvres Verviétois. D’entrée, ils impriment la bonne agressivité défensivement et jouent de leur supériorité physique sous l’anneau (13-2, 5e), avant de baisser de régime à tous points de vue: 17-9, 10e.

Face à un Verviers peu appliqué à la finition, Ciney, qui perd rapidement Maillar sur blessure, attend la fin du quart-temps pour accélérer, avec Dejaeghere en fer de lance. C’est 39-18 au repos.

À la reprise, le déchet est important des deux côtés. Gielen et Dejaeghere se décident alors d’ajuster le poignet (61-30, 30e). La messe est dite depuis longtemps et le coach Balthazar fait tourner son banc en fin de partie.