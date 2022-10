Les « Sharks » s’offrent Namur

18-7, 15-16, 16-13, 21-13

PROFONDEVILLE: Lizin 15, Bouillon 12, Arnould 4, Gaux 8, Romnée 9 (1x3), Bouchat 13 (1x3), Pierret 7 (1x3), Romilly 2.

NAMUR: Seny 5, Colin 5 (1x3), Chirishungu 2, Giaux 17 (3x3), Dive 3 (1x3), Colson 11 (1x3), Iemmolo 4, Godart 7 (1x3).

D’entrée de jeu, les Profondevilloises prennent les commandes de la partie, 18-7, grâce à une lucidité offensive qui apporte de nombreux paniers faciles alors que défensivement, les filles de Jordan Mouchart contrôlent parfaitement le jeu de un contre un des jeunes Namuroises. Portées par une Justine Giaux au four et au moulin (11 points en 10 minutes), les joueuses d’Aurélien Garraux tiennent tête pour revenir à -1. Mais les Sharks repartent de plus belle avec Bouchat présente dans tous les secteurs de jeu. Face à Quaregnon, les Mosanes avaient plié mais pas cédé dans la gestion du score. Cette fois-ci, elles ont retenu la leçon et elles ont fait mieux. Avec un Lizin en cheffe d’orchestre offensivement, le dernier quart est une confirmation de la domination profondevilloise et Namur ne peut que constater les dégâts.

"Nous avions préparé cette rencontre où le mot d’ordre était de tout donner physiquement en sachant que notre prochain match de championnat est prévu le 29 octobre, explique le coach mosan qui s’est vu raser la barbe à l’issue de la rencontre. Les filles ont respecté à merveille les consignes. Ceci n’est pas notre match référence qui est pour moi la victoire face à Quaregnon. Ce n’est juste que la confirmation."

"Il ne faut pas oublier nos trois victoires qui ne sont pas remises en cause, pointe de son côté l’entraîneur, Aurélien Garraux. Mais le statut de mes jeunes a peut-être changé, Profondeville avait spécialement préparé cette rencontre, c’en est en tout cas une preuve."

Loyers 44 – Belleflamme 46

9-11, 8-16, 21-4, 6-15

LOYERS: Socquet 2, D’Haens 4, Gailly 7, Mathieu 4, Picchione 12, Moeys 2, Ballagnach 12, Gerard 2

"On loupe la montre en or !", lâche le coach namurois, Nicolas Rassart. En passant par 17-27 au repos, ce duel part sur des bases ultra-défensives. "Et comme face à Namur, nous réagissons dans le 3e quart mais, nous n’étions qu’à -10. Le 21-4 nous met bien mais les lancers franc nous privent de la victoire." Avec un 5 sur 18 sur l’ensemble de la rencontre, il ne faut pas chercher bien loin. "Cette victoire aurait été un bonus, mais il faudra le prendre plus tard dans la saison. La bonne nouvelle est l’intégration de D’Haens dans le groupe."

Boninne 75 – Mons 48

13-10, 16-26, 21-10, 25-2

BONINNE: Van Hamme 4, Delahaut 3 (1x3), Philippe 10 (2x3), Gilliard 4, Baguette 7 (1x3), Lakkerwa 11 (1x3), Fivet 8, Hubaut 18, Lemaire 18

Un match à deux vitesses. Les 20 premières minutes ne sont pas bonnes pour les filles de Germain Fivet. La zone proposée par les Montoises gêne et les « Jaunes » sont derrière au repos (29-36). « Il y a eu une remise en questions dans les vestiaires car nous étions mal embarqués, souligne le coach boninnois. Et puis j’ai revu le Boninne que j’aime. Avec du rythme, beaucoup d’impact. » La preuve la plus significative: les deux points inscrits (!) par Mons dans le dernier quart. « Notre press les a véritablement usées. Mais chapeau à Mons, qui a une très belle équipe. »