Arbitre: Parent.

Cartes jaunes: Roldan-Simon, Rouffignon, Chenon.

Carte rouge: Godfroid (2e jaune 83e).

Buts: Bukran (0-1, 26e), Chauviaux (1-1, pen. 31e), Henrot (1-2, 55e), Godfroid (1-3, 60e), Delcorps (2-3, 90e+1).

MEUX: Pignolet, Rouffignon (60e Diallo), Van Vyve, Chauviaux, Mazy, Roldan-Simon, Delcorps, Jaspard, Delvaux (68e Rossignol), B. Dhyne, Toussaint.

CONDRUSIEN: Fonteyne, Legros, Nijskens, Warzée, Kouadio, Kleikenberg, Evrard, Bukran, Henrot, Vestes (69e Kosova), Godfroid.

Après une première demi-heure insipide, la rencontre s’accélère et, suite à une perte de balle défensive, Bukran remonte tout le terrain pour s’en aller battre Pignolet. Mais la joie des "Verts" est de courte durée puisque, moins de 120 secondes plus tard, Legros touche le ballon de la main et Chauviaux transforme le penalty.

À la reprise, les visiteurs ne tardent pas pour trouver l’ouverture par l’entremise de Henrot qui, d’un splendide coup franc, met les siens au commandement (1-2). Et cinq minutes plus tard, Godfroid réalise le break. Kleikenberg et Bukran, à deux reprises, ont le 1-4 au bout du pied. À sept minutes du terme, Godfroid reçoit sa deuxième jaune, avant que Delcorps ne scelle le score, dans les arrêts de jeu.

"Nous nous sommes fait peur jusqu’au bout, suite à l’exclusion de Quentin (Godfroid), alors que nous avons eu les possibilités pour tuer le match avant ça, analysait Damien Trimboli. La victoire était impérative. Nous étions bien en possession de balle et avons bien refermé les lignes."

Quant au T1 Bruyèrois, Claudio Batatinha, il ne décolérait pas. « Je suis très déçu. Nous nous sommes mis à jouer à 1-3 et en nous retrouvant en supériorité numérique. Je tire la sonnette d’alarme pour ne pas nous retrouver dans la colonne de droite et jouer la peur au ventre. »