La Suriçoise : Matteo Scieur s’impose à la maison

Au programme, des courses pour les enfants, avant celles plus traditionnelles, de 5 et 10 kilomètres.

Au total, ils étaient 121 à prendre le départ, soit un petit succès pour une première, par les temps qui courent. Côté plateau, on retrouvait notamment Gianni Guido, inscrit sur le long parcours, ou encore Matteo Scieur, le plus local des locaux. L’athlète, spécialiste des 1500 et 3000 m sur piste, fait la fierté du village. Parmi ses meilleurs résultats, on souligne une quatrième place au championnat de Belgique espoirs il y a quinze jours. Matteo comptait donc bien défendre les couleurs de sa localité sur ses terres. Et il y est parvenu.

Sur la petite distance, c’est lui qui s’est imposé, au même titre que Sophie Van Geel chez les filles. "Je suis forcément content de gagner à la maison, qui plus est après avoir donné tout ce que j’avais. J’ai très rapidement pu creuser sur mes concurrents en imposant mon allure. Je me suis donc retrouvé seul assez tôt sur le tracé", raconte le vainqueur.

Gianni, en visite chez une amie, est lui aussi parvenu à rallier l’arrivée avant tous les autres après avoir pris la poudre d’escampette vers le 3e kilomètre, tout comme Kristel Dambroise chez les dames. "J’apprécie les parcours sans bois et assez propres avec entièrement de l’asphalte. Cela soulage un peu une cheville douloureuse pour le moment", ajoute Gianni.

Résultats

5,2 kilomètres

11 kilomètres

