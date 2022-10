La première victoire de Flavion

Cartes jaunes: Hennin, Diskeuve.

But: Zingle (1-0, 52e).

FLAVION/MORIALMÉ: Unver, Lamock, Squevin, Hendrick (88e Deflandre), Zingle, Hennin, Collart, Dumont (51e Leroy), Dubois, Decraux, Vanmackelbergh.

BEAURAING: Delobbe, Bachelard (76e Auspert), L. De Becker, T. De Becker, Ansiaux, Suray, Broyer, Diskeuve, Fallon (59e Minet), Dumont, Dardenne (59e Cordioli).

Ils l’ont fait ! Les Flavionnais ont décroché leur premier succès, méritoirement, face à une équipe de Beauraing qui n’a pas montré son plus beau visage, ce dimanche après-midi. Sous une pluie battante, les deux équipes ont eu du mal à se montrer véritablement dangereuses. Si Collart, par deux fois, obligeait Delobbe à la parade, dans l’autre sens, Beauraing devait attendre une percée de Suray. Mais personne n’était présent pour couper la trajectoire du ballon.

Au retour des vestiaires, si la pluie cessait, les "Rouges" montraient plus d’énergie et en étaient récompensés. Lancé en profondeur, Collart butait sur Delobbe, mais Zingle suivait bien et ouvrait le score.

Le plus dur était fait pour les hommes d’Eddy Morue, qui n’allaient pas craquer. En face, les joueurs d’Alain Barbier semblaient à côté de leur sujet et ne parvenaient presque pas à réagir.

Diskeuve avait une dernière occasion, dans les derniers instants, mais son envoi était sans danger.

"Avec des nuls, on n’avance pas. Cette fois, mon but a permis d’obtenir la victoire et j’espère que c’est la première d’une longue série, résumait le buteur flavionnais, Audric Zingle. En enchaînant avec Nismes et Haversin, des équipes à notre portée, on doit engranger des points."

"Le moins mauvais a gagné, jugeait pour sa part" Barbilou ". J’avais prévenu mes joueurs que, sur une surface grasse, cela se passerait de cette manière. Flavion a joué avec énormément d’énergie, comme ses joueurs savent très bien le faire."