Ils sont 93 à prendre part à la première édition de la Corrida de Malonne, vendredi soir. Parmi eux, Morgan Gilain et Pierre Marot sont les plus rapides sur le 2,5 kilomètres. Simon Dendas et Stéphanie Rock s’imposent sur la double boucle. La plus longue distance de 7,5 kilomètres permet à Fabrice Étienne et Valentine Mathy de s’adjuger une victoire supplémentaire.

Les Tidges d’Havlondje à Havelange

L’avant-dernière manche du Challenge Condrusien, organisée à Havelange et appelée les Tidges d’Havlondje, attire 214 concurrents, ce samedi. Sur le 5,6 kilomètres, les Frison père et fils, Aaron et David, se partagent la victoire. Emilia Gvozdenovic s’impose chez les dames. La plus longue distance de 12,4 kilomètres est remportée par Gaultier Purper et Valentine Mathy.

La Course de l’Athénée de Couvin

La Course de l’Athénée de Jean Rey, organisée à Couvin samedi, réunit 125 concurrents sur les deux distances de 5 et 10,2 kilomètres. La petite distance est remportée par Benjamin Préaux et Elise Taminiau. Sur le long parcours, avec une double casquette organisateur – coureur, Nicolas Baïolet s’impose, tout comme Sarah De Pestel.

Jogging de l’Institut Saint-Louis à Namur

Comme à l’habitude, succès de foule pour le Jogging de l’Institut Saint-Louis à Namur avec 583 participants, dont une grande majorité d’élèves. Sur le tour unique de 2,8 kilomètres, la victoire revient à Valentin Baivier et Apolline Ramboux. Valentin Grégoire et Elodie Urbain se montrent les plus rapides sur les deux tours. Baptiste Weitkunat et Soline Braeckman remportent les premières places sur la plus longue distance de 9 kilomètres.

Le Trail du Tronquoy à Wierde

Très beau succès pour le Trail du Tronquoy avec pas moins de 360 traileurs au rendez-vous sur les trois distances proposées. Sur le 6 kilomètres, Matteo Cadelli et Rinalda Petralia se montrent les plus efficaces. Le 15 kilomètres voit la victoire de Sébastien Deravet et Jennifer Mahin. Les plus costauds, partis sur 26 kilomètres, sont devancés par Sylvain Lejeune et Sabine Froment.

Les Boucles de la Drève à Dhuy

À peine 57 concurrents participent à cette édition des Boucles de la Drève, organisées à Dhuy. Thomas Van Der Kaa et Anne Dieudonné complètent les quatre boucles à la première position. Sur le triple tour, Joël Ducat et Pascale Lallemand s’imposent. Jean-Jacques Mathy et Juliette Vanderauwera remportent la victoire sur le double tour et enfin sur la plus petite distance, la victoire revient à Eliott Swinnen et Romane Mathy.

Les Foulées de la Providence à Champion

Le gros week-end de course en province de Namur coûte cher aux Foulées de la Providence, organisées à Champion, puisqu’ils ne réunissent que 74 participants. Geoffrey Vanderstraeten et Maelys Libois s’imposent sur le 5,3 kilomètres. Quentin Van Den Abbeele et Elodie Rinchard remportent la victoire sur le 10,6 kilomètres.

La Suriçoise à Surice

Pour une première, la Suriçoise est heureuse avec ses 121 adultes et sa trentaine de petites têtes blondes au départ de l’organisation samedi après-midi. Sur le 5 kilomètres, la victoire revient au plus local des locaux, Matteo Scieur, et Sophie Van Geel. La longue distance de onze kilomètres est remportée par Gianni Guido et Kristel Dambroise.

Le Triathlon d’Andenne

Au terme d’une course des plus disputées, l’Andennais Joachim Libois, coach du Triathlon Club d’Andenne, organisateur du triathlon de ce dimanche matin, s’impose ce dimanche en début d’après-midi. Il s’impose pour tout pile trente secondes, devant Antoine Waltzing et le jeune Esteban Erroyaux. Chez les dames, la victoire revient à Ines Mommen, devant Mandy Dammekens et Adèle Lardinois.