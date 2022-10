Corrida de Malonne : Une centaine de participants, mais de qualité

Dans le cadre de la fête au village, la toute première édition de la corrida d’un des villages les plus étendus de la région s’est tenue ce vendredi soir. Ils sont 96 à avoir participé sur une des trois distances programmées, à savoir une boucle de 2,5 kilomètres à parcourir à une, deux ou trois reprises pour atteindre un maximum de 7,5 kilomètres.

Parmi les inscrits, quelques beaux noms, comme Éric Brossard, Nathan de Bilderling ou encore Fabrice Étienne. Sur la boucle unique, la victoire revient à Pierre Marot et Morgan Gilain. Pourtant destiné à gagner, Nathan cède la première place à moins de 500 mètres de ligne au profit de Simon Dendas. "J’ai à peine le temps de terminer le fléchage du parcours que le départ est donné. Cela part très vite avec Éric Brossard et je prends un petit coup au moral. Nathan prend le relais. Petit à petit, j’essaie de revenir et je profite d’un ralentissement pour le dépasser et garder la pole position jusqu’à bout. Ravi de cette victoire, que je dois un peu à mon idole, Eliott Crestan, qui m’a prêté des chaussures, bien qu’un peu trop petite pour moi, pour pouvoir participer", raconte Simon.

Chez les filles, Stéphanie Rock se montre la plus rapide. Il n’y a que trois petites secondes qui séparent Stéphanie Rock de sa rivale, Louise Lorsignol, dépassée à 300 mètres de la ligne d’arrivée. "Je pars calmement pour éviter de me brûler les ailes, et je remonte petit à petit mes rivales, sur un parcours vraiment chouette, avec de la pelouse, du bois, de l’asphalte, bref, très diversifié", souffle la gagnante. Après un départ prudent, l’expérimenté Fabrice Étienne, déjà victorieux la semaine dernière au même endroit, sur le semi du Village Marathon, qui se montre le plus rapide. "Je crois que mes adversaires sont partis en surrégime durant le premier tour. Petit à petit, je rattrape tout le monde pour me retrouver devant au milieu de la seconde boucle. Chouette parcours, chouette organisation, mais dommage qu’il n’y ai pas plus de monde", précise Fabrice.

Valentine Mathy confirme sa bonne forme du moment avec une nouvelle victoire.

Résultats

2,5 kilomètres

1. Marot Pierre 00:08:23, 2. Blanpain Lino 00:11:44, 3. Lispet Loris 00:11:49, 4. Gilain Morgan 00:11:50, 5. Cavallaro Nina 00:12:39, 6. Arte Chloé 00:13:08, 7. Robinson Eleonore 00:13:19, 8. Blanpain Ronald 00:14:36, 9. Blampain Enzo 00:14:36, 10. Pirson Ulrich 00:14:53, 11. Maron Claudia 00:14:54, 12. Arte Camille 00:16:25, 13. Ataides Caroline 00:16:28, 14. Henne Lara 00:16:38, 15. Alexandre Louise 00:16:38

5 kilomètres

1. Dendas Simon 00:15:48, 2. De Bilderlino Nathan 00:15:55, 3. Bruggeman Pieter-Jan 00:16:44, 4. Van Landschoot Michiel 00:16:53, 5. Derèse Arnaud 00:17:01, 6. Kesteman Nicolas 00:17:22, 7. Nazé Jean-Bernard 00:17:56, 8. Dieu Felicien 00:18:15, 9. Closson Kevin 00:19:13, 10. Hanon Basile 00:19:14, 11. Seynaeve Nicolas 00:19:23, 12. Rock Stephanie 00:19:28, 13. Lorsignol Louise 00:19:31, 14. Tihange Mathieu 00:19:45, 15. Marcq Kelly 00:20:18, 16. Collignon Leopold 00:20:47, 17. Remouchamps Alexandra 00:22:44, 18. Vanderbeck Élise 00:25:01, 19. Jamme Remi 00:25:11, 20. Dieudonne Richard 00:25:27, 21. Ridole Valentin 00:25:52, 22. Goffinet Sebastien 00:26:56, 23. Kindt Emmanuel 00:26:57, 24. Colson Bénédicte 00:28:39, 25. Mathieu Catherine 00:30:20, 26. Clobert Honorine 00:30:20, 27. Moris Valentine 00:30:21, 28. Simon Alexane 00:30:27, 29. Collard Manon 00:30:31

7,5 kilomètres

1. Etienne Fabrice 00:24:03, 2. Dion Cyprien 00:24:08, 3. Brossard Éric 00:24:27, 4. Vanderbeck Yves 00:25:01, 5. Pairoux Maxime 00:26:16, 6. Robinson Thibaut 00:27:03, 7. Coppois Thomas 00:27:09, 8. Pepin Cedric 00:27:33, 9. Mathy Valentine 00:27:37, 10. Arte Olivier 00:28:43, 11. Desille Jérémie 00:28:52, 12. Oudar Benoit 00:28:58, 13. Peigneur Guillaume 00:29:11, 14. De Prins Francois 00:29:17, 15. Van Marseville Francois 00:29:24, 16. Nauwelaerts Claire 00:29:27, 17. Neuville Quentin 00:29:27, 18. Van Lippevelde Benjamin 00:30:01, 19. Minet Geraldine 00:30:17, 20. Tallier Sarah 00:31:24, 21. Ansiaux Adrien 00:32:00, 22. Mathy Julien 00:33:20, 23. Claeys Serge 00:33:28, 24. Dorval Stany 00:34:09, 25. Baily Camille 00:34:18, 26. Piron Alexandre 00:34:39, 27. Brasseur Mathieu 00:34:52, 28. Lellerly Thomas 00:35:47, 29. Cavallaro Antonino 00:36:33, 30. Crassinis Axel 00:36:38, 31. Durenne Éric 00:36:44, 32. Gofflot Helene 00:37:04, 33. Comps Natacha 00:37:07, 34. Folcque Sebastien 00:37:21, 35. Folcque Antoine 00:37:26, 36. Hendrick Matthieu 00:38:02, 37. Wilhelmi Emilie 00:38:44, 38. Claeys Martine 00:38:45, 39. Millet Anne-Catherine 00:38:50, 40. Piron Damien 00:38:51, 41. Rousseau Christophe 00:39:38, 42. Cardolle Thierry 00:39:38, 43. Barette Kathryn 00:39:50, 44. Lorsignol Francois 00:39:51, 45. Vause Fabienne 00:39:58, 46. Counotte Martine 00:39:59, 47. Blondiaux Adeline 00:43:32, 48. Coppois Charlotte 00:55:52, 49. Goossens Renaud 00:55:52