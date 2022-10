Classement des buteurs de P1: Francotte et Trigaux ont vu triple (J7)

Le duel entre Arquet et les Écureuils, qui pouvait aussi être celui des buteurs Florian Fromont (Spy) et Tanguy Jonckers (Vedrin), s’est finalement joué sur des réalisations signées Grégoire Martin (Arquet, 2 buts) et Romain Sustendal (Spy, 1 but). La tête du classement des buteurs de P1 ne change donc pas, si ce n’est que la deuxième place est désormais occupée par un duo. Malcome Francotte, auteur d’un triplé lors de la démonstration de force des Gembloutois face à Andenne (10-2), rejoint en effet Jonckers à la deuxième place. Les deux hommes totalisent chacun 7 goals personnels.