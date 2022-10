Arbitre: Masset.

Cartes jaunes: Mathieu, Puerta Lopez.

Buts: François (0-1 sur pen., 3e ; 2-3 sur pen., 42e), Pierard (1-1, 7e), Puerta Lopez (2-1, 14e), Fabris (2-2, 24e), Graulus (2-4, 49e), Lotte (2-5, 59e).

CHEVETOGNE: Gauchet, Cowez (45e Servais), Cappelle, Mathieu, P. Minon, Desille, Mailleux (73e Hottias), Puerta Lopez, Pierard, Dubois (87e Henrot), Ergot.

BIESME: Jacquet, Blanchard, Depaemelaere, Dubois, Fabris, Mollet, Nitelet (75e Chamkha), Verelst, Lotte (81e Lisot), Graulus (66e Dechamps), François (69e Digiugno).

Désappointé, le coach de Chevetogne ne cachait pas son incompréhension après-match. Après le bon résultat signé au Condrusien, c’était le jour et la nuit avec la prestation offerte face aux Djobins. "L’équipe était comme apathique et n’est pas rentrée dans son match. Après deux minutes, Biesme obtient un penalty et prend l’avance. On revient vite grâce à un débordement d’Ergot et un but de Pierard et on mène même une fois en marquant sur corner. Après cela, je ne sais pas ce qu’il s’est passé. On s’est endormi", regrette Michel Godefroid.

Les Biesmois, eux, avaient bel et bien décidé de poursuivre de l’avant. Ils revenaient au score par Fabris et reprenaient les commandes juste avant le repos, une nouvelle fois sur un penalty indiscutable. « C’est 2-4 dès la reprise. On a essayé de revenir, mais sans la gnaque. On est retombé dans les travers de notre premier match contre Fernelmont et on s’est fait crucifier en contre, peste le mentor chevetognard. En face, Biesme m’a semblé bien plus mature dans son jeu. Je pense qu’eux sont lancés. » Et le jeune attaquant Léo Graulus aura fait bonne impression auprès du coach local. « Quelle vivacité dans ses prises de décision. Il a vraiment été déroutant ce gamin-là ! » Chevetogne, toujours à la peine pour réunir un onze stable et un banc fourni, avait fait appel à son jeune retraité Pascal Henrot, monté à cinq minutes du terme.