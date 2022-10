"Un succès mérité, au terme d’une belle prestation collective. Je suis fier de mon groupe", se réjouit le mentor mosan, Olivier Baudelet, privé de Weynant et de Meurice. Dès lors, Tasiaux et Carpentier ont pratiquement joué une mi-temps chacun. Le score était de 1-3 au repos, avant de passer à 2-3 dès la reprise, à 2-5 et à 3-5. Lambotte (2), Lenoir, Sbaa et Wéron se sont partagé les buts namurois.

Coupe de BelgiqueStavelot 2 - JPCJ Leuze5

"Une grosse prestation ! Tout le monde nous voyait perdre ce match mais, grâce à une très bonne organisation et à un bon travail en bloc, nous sommes passés au-dessus de notre adversaire, se réjouit Cédric Gérard. Meyric Catinus était en feu et presque inarrêtable. Notre gardien a également fait un gros match. L’équipe peut être fière. Nous avions vraiment envie de passer un tour. C’est chose faite. Et maintenant, pourquoi ne pas en passer encore un ?"

Rapidement devant (0-3), les Namurois ont géré leur avance de main de maître (1-3, 1-4, 2-4 et 2-5). Catinus (3), Albert et Dubuisson se sont partagé les buts leuzois.

BS Anhée 6 – Dison 5

"Un match assez serré, face à une équipe très vive, qui a parfois manqué de justesse défensive", analysait Justin Dubois, buteur vendredi soir, au même titre que Joaris (2), V. Dubois, Jacquet et Ravet. Le score était de 2-4 au repos. À 6-4, les Mosans géraient les dernières minutes.

B. Loyers 1 – St-Hubert 1 (pen. 2-3)

"Nous aurions dû nous imposer. En seconde période, nous avons touché six fois le poteau", se désolait le coach loyersois, Nicolas Nellis. Menés 0-1, les Borussen égalisaient à l’approche du repos via Tadjenant. La seconde période était à sens unique, mais ne permettait pas aux Loyersois de prendre les devants.

Sq. Vedrin B 9 – Fallais 1

Les pensionnaires de P2A ont signé un véritable exploit, face à une des valeurs sûres de la Nationale 3C.

Les Namurois viraient confortablement en tête (5-0) au repos. Detienne (6), Beguin (2) et Limet ont inscrit les buts vedrinois.

BV Mont 11 – Chapelle 3

Après un début de match poussif (0-1), les Mosans viraient en tête au repos (5-2), avant d’augmenter leur avance. Dechamps (3), Mayanga (3), Rizzo (2), Baquet, Boussifet et le gardien Lizin se sont partagé les buts visités.

Tintigny 5-MS Jemeppe0 fft

Privés de trop nombreux éléments, les Jemeppois ne se sont pas déplacés.