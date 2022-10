Les visités trouvent la faille après cinq minutes de jeu, par Troestler. Avant le repos, Pessoux résiste bien. En début de seconde période, Leignon continue à pousser. Troestler fait rapidement le break. Leignon garde la mainmise sur le match et inscrit un troisième but, par Meunier.

Dion 0 - Méan 6

Dès la 8e, Burlion lance Méan sur la bonne trajectoire. Les visiteurs ajoutent un deuxième but par Bourtembourg, avant le repos. Méan doit attendre l’heure de jeu pour inscrire son troisième but de l’après-midi, via Wautie. Dion encaisse encore trois autres buts, des œuvres de Burlion (2) et Huyghebaert.

Sommenoise 0 - Han-sur-Lesse 3

Bruyère lance les visiteurs à la 40e. Les visiteurs accentuent leur avance dès la reprise, par Griffé. Han-sur-Lesse gère ensuite son avantage et y ajoute un dernier but, inscrit par Samson à la 76.

Lustin B 3 - Haversin B 0

Les visités prennent le début de partie à leur compte et se créent quelques occasions. Ils doivent attendre la 43epour prendre l’avance, par l’entremise de Crommen. En début de seconde période, Lustin double la mise par Dulieu. Les visités continuent à garder le rythme en seconde période et Cwiklinski fixe les chiffres à l’heure de jeu.

Anhée B 9 - Feschaux 0

«Un match et une victoire facile pour nous. Le score n’est même pas forcé. Il aurait pu être doublé si le gardien adverse n’avait pas fait un excellent match», indiquait Cédric Chapelle à l’issue du match. Les buteurs mosans ont été Crevin, Chapelle (2), Léonard (2), Marin, Pochet, Martin et Tagnon

Ciergnon 4 - Gedinne B 4

Safari trouve la faille d’entrée de jeu. Au quart d’heure, Anciaux égalise. Puis, les visités passent devant avec un but de Hayon à la 30e. Safari inscrit ensuite son second but et, juste avant le repos, Anciaux fait de même. La seconde mi-temps est tout aussi disputée et, alors que les visités pensent avoir fait le break par Feyreisen, Gedinne pousse et refait son retard via un doublé de Marchal.

Mesnil 1 - Pondrôme 0

Après une première équilibrée, Mesnil prenait l’avance en début de seconde période, par Martinot. Les visités ont ensuite bien détendu, pour garder leur avance.

Anseremme 1 - Dinant B 0

Match au sommet très disputé à Anseremme, et devant une belle assemblée. Les deux équipes ont eu des occasions d’ouvrir le score, mais il a finalement fallu attendre un penalty, transformé par Winschermann à la 90e, pour voir le leader s’imposer dans ce derby dinantais.