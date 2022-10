Les "Aviateurs" survolent la première demi-heure et se détachent via un doublé de Collinet et une rose de D.Raskin. Les "Étoilés" réduisent la marque par Bodart à la 44e. M. Raskin et Collinet effacent les derniers espoirs visiteurs. Un petit relâchement visité permet à Ferauge et Verlaers d’atténuer l’addition.

Olloy 1 - Lesve-Arbre 8

Le leader incontesté continue d’empiler les buts. Les visités menaient pourtant via Steinier, à la 9e. Marlier et Lambert inversaient la tendance avant le café. En seconde période, deux triplés de Neuville et Delguste fixaient les chiffres.

Somzée B 0 - Surice B 3

"Nous avons beaucoup trop loupé de possibilités en première période", regrettait le coach visité, Remy Liessens. Au contraire des "Fromagers", qui concrétisaient par Tricerri, Couteau et Christophe. Ils géraient ensuite cet avantage.

Thy-le-Château B 3 - Ham B 6

Le but très rapide de Sénéchal a probablement mis trop en confiance les visités. Les "Balouches" en profitaient et le marquoir affichait 1-5 à la pause, via Maes (2), Muaremi, Migeot et Pietquin. Bagnolini atténuait l’écart. Warnon signait le n°4 sambrien. Le dernier mot allait au visité Pieropan.

Etoile Taminoise 3 - Clermont 0

Avec beaucoup d’absents du côté taminois, l’essentiel était les trois points. Brigano et Declunder avaient assuré l’essentiel en première mi-temps. Après le but de Dumont, les Sambriens allaient gérer tranquillement leur avance.

Tarcienne B 1 - St-Gérard 5

Dès le quart d’heure, Libert, sur penalty, donnait le ton du récital visiteur. Les visités loupaient ensuite l’égalisation. Defoy doublait la mise des hommes de Laurent Dimanche. Le but de Tahir rendait espoir aux Tarciennois. Les Brognois accéléraient et s 'envolaient vers la victoire via Libert, Defoy et un but d’un défenseur visité contre son camp.

Falisolle B 5 - Treignes 1

Les Sambriens sont les premiers devant via Riciputo. Puis, ils aident les visiteurs à revenir en marquant contre leur camp. Le but de Juglaret remet du baume au cœur falisollois. Riciputo, sur penalty, Holzheimer et encore Riciputo assurent les trois points aux visités.

Fraire 2 - Gimnée-Mazée 2

Les « Mauves » sont vite devant via Baguet. O. Yilmaz et Callaert parviennent à inverser la tendance avant la pause. La reprise est partagée, même si les Coalisés vont s’offrir un point grâce à Baguet.