Pas de round d’observation, le choc rentre directement dans le vif du sujet. Dès la 1re, P. Thiry alerte Maes. Sur l’action suivante, c’est au tour de Bosseaux de solliciter Matagne. Chapelle est plus efficace à la 28e. Les Dolomiens ne lâchent rien et égalisent via Jallet. Mieux, les visiteurs prennent l’avance par P. Thiry. Le chassé-croisé se poursuit et c’est à nouveau Chapelle qui remet les deux équipes à égalité. À la 78e, Ridole met définitivement les Malonnois devant, malgré le dernier rush des Wartetis.

Onoz 4 - Flawinne B 2

Le premier acte reste équilibré. Le Standario mène dès la 13e grâce à De Gasperi. Les "Gozettis" reviennent dans le parcours à la 32e par Calabro. La reprise est moins bonne pour les Namurois, ce dont profitent Tudisca et Henriet pour faire le break. À la 77e, Cléda, sur penalty, rend l’espoir aux visiteurs. À la 82e, Yelantsi finalise la victoire visitée, même si l’équipe finit à neuf.

Profondev. 2-Salzinnes 2

Les Banlieusards arrachent leur premier point après avoir confié les rênes à leur joueur Buzimungu. Les Mosans sont aux commandes à la pause grâce à Michaux. À la 55e, les salzinnois égalisent via Tangnatchi. Smeeters remet les siens aux commandes, avant que Kouangang n’offre le premier point de son équipe.

Jemeppe B 2-Jambes B 1

Le manque d’efficacité offensive jamboise a encore coûté des points aux "Bleus". La première demi-heure était dominée par les "Chimistes", qui défloraient le score par El Atifi. De leur côté, les visiteurs loupaient plusieurs possibilités. Dès la 52e, En-Aini douchait les espoirs jambois. La réduction du score de Van Hove était trop tardive pour espérer un point.

Ham 2 - Moustier B 0

Dans ce derby bien arbitré par le T.1 visiteur Benjamin Delforge, les Hannetons dominèrent le premier acte, sans marquer. Ce fut chose faite aux 59e et 63e, via Draye et Rocchi.

Namêche A 3 - Mazy B 1

Après un nul vierge au repos, le "Marbrier" Mouttiaux montre la voie à la 62e. Un doublé de Bajraktari et un but de Lequeux vont inverser la situation.

Wépion B 1 - Emines B 0

L’unique but du match, synonyme de trois unités, a été inscrit par Maissin, à la 54e. Bon début du néo coach wépionnais Julien Thoron.

Temploux 4-Sauvenière 1

Les « Wawas », sur un penalty de Destain, prennent l’avantage. Van Mol et Cambier vont redresser la barre avant le café. Après la pause, avec deux nouveaux buts de Cambier et Dellpierro, le break est réalisé.