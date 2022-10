Après six minutes, Legardeur avait déjà médusé trois fois le dernier rempart oheytois. À la 42e, Stelling aggravait encore le sort oheytois. Les hommes de Denis Hoorelbeke géraient leur avance sans problème, avant d’ajouter deux roses via Legardeur et Blanquet.

Mazy 1 - Naninne B 3

Les "Mauves" menaient 0-2 à la pause, via un doublé de Draye. Dès 58e, Lefèvre, sur penalty, ruinait les derniers espoirs gembloutois. Les "Bleus" sauvaient l’honneur via Boutte.

Yvoir 3 - Namêche B 1

Les Mosans ont réalisé le plus gros du travail au premier acte, en menant de trois buts, signés Scaillet, Machiels et Wattlet. La reprise était plus équilibrée. À la 74e, Doumbia en profitait pour sauver l’honneur.

Schaltin B 3 - Taviers B 0

Les jeunes pousses confiées à Pascal Fermine continuent de se mettre en évidence. Ils ne menaient que d’un but à la mi-temps, grâce à Weibel. Le doublé de Macors ôtait les dernières illusions des joueurs de Christian Pitance, stoppés dans leur bonne spirale.

Eghezée B 1 - Andoy 1

Les Hesbignons gaspillent, alors que la fin de la première tranche approche. La faute à une prestation en demi-teinte, mais aussi à la bonne réplique des visiteurs. Ceux-ci ont pourtant mal démarré, Vandersmissen laissant échapper un tir anodin de Jaumotte dès la 11e. Les Autoroutiers égalisaient dès la 22e, via Adeyaba. La seconde période était l’apanage des visités, qui ne trouvaient pas la faille et manquaient de tout perdre quand Nimoni et Albarawi loupaient deux belles possibilités.

Boninne B 2 - Leuze B 2

Premier point pour les Boninnois et leur nouveau coach Alex Clarinval. La première mi-temps était équilibrée, mais Malotaux donnait l’avance aux visiteurs. Les Namurois se ruaient vers l’avant à la reprise et inversaient la tendance sur des roses de Michiels et Heynen. Leuze arrachait le point à la 83e, Van Heeswick profitant d’une erreur défensive.

Gesves 2 - Natoye 0 arr.

Les visités mettent du temps pour trouver une assise défensive, avant d’équilibrer les échanges. À la 35e, un coup franc du jeune Demortier fait mouche. Le même récidive à la 55e. Les visiteurs poussent, sans vraiment mettre en danger un Hugo Vandersmissen des grands jours entre les perches. À sept minutes du terme, l’arbitre occasionnel gesvois ne se sentant plus en sécurité, décide d’arrêter la partie.

P.-Waret 3 - Fernelmont 1

Beau succès des « Biwacks », qui recollent ainsi au quatuor de tête. Blavier avait ouvert la marque à la 10e pour les Andennais, avant que les visiteurs ne reviennent au score à la 27e, sur un penalty converti par Gilmart. Sur penalty également, Grenson rendait l’avance aux hommes de Nicolas Marino à la reprise. À la 80e, le jeune Louy Marlaire signait sa rentrée en creusant un écart définitif.