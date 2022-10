T. Graulus et Lambot faisaient 2-0 après cinq minutes. T. Graulus triplait la mise au quart d’heure (3-0 sur penalty, 15e). Le coup franc de Cattelain était ensuite prolongé dans son but par Francotte (4-0). Dès la reprise, Lambert donnait au score des allures de forfait au terme d’un exploit individuel (5-0, 51e). Denis sauvait l’honneur frontalier (5-1). Wauthy fixait les chiffres tch (6-1).

Vencimont 3 – Bièvre 1

Un derby engagé qui commençait sur les chapeaux de roue quand A. Jacquemart trouvait la faille (0-1, 8e). Salmon renversait ensuite la vapeur (1-1, 31e ; 2-1, 73e). Baijot tuait tout suspense dans les dernières secondes (3-1, 90e).

Pesche B 2 - Rienne 1 arr.

Au but d’ouverture de Masquelier (0-1, 9e) répondait le doublé de Magniez (1-1, 39e ; 2-1, 45e). En début de seconde période (51e), Romain Begaux se blessait très gravement. "Sa cheville s’est retournée après un contact. L’ambulance a débarqué. L’arbitre a attendu une demi-heure avant de siffler l’arrêt", précisait le T1 local Massimo Iseppi. Romain Begaux a été opéré dans la soirée: prompt rétablissement !

Beauraing B 1 - Couvin B 3

Goossens trouvait rapidement la faille (0-1, 10e). Frédéric égalisait sur une erreur défensive (1-1, 35e). La seconde période était à l’avantage des visiteurs qui empochaient les trois points grâce à Brasseur (1-2, 55e) et à Lebrun (1-3 pen., 89e).

Nismes B 4 - Somzée 4

Au cours des vingt premières minutes, Lena (1-1, 10e) répondait à Piret (1-0, 8e) et Belle (2-2, 18e), à Vanderest (2-1, 15e). Sur leur lancée, les visités viraient en tête au repos grâce à Mignon (3-2, 25e) et à Wallon (4-2, 38e).

"Au repos, l’arbitre a décidé d’arrêter. Le coach local a alors pris le sifflet avant d’arrêter lui aussi et de convier ses joueurs au vestiaire. Ils sont revenus sur le terrain. Mais la rencontre a été arrêtée à cinq minutes du terme", précisait le T1 somzéen Frédéric Belle. La seconde période était à sens unique. Auteur d’un doublé, le jeune Hammoud arrachait le partage dans les dernières secondes (4-3, 67e ; 4-3, 90e).

Houyet 2 – Ardennaise 1

Pierret déflorait la marque sur penalty (1-0). C. Adam égalisait, lui aussi sur penalty (1-1). Au repos, l’arbitre, blessé au dos, était remplacé par Tom Mathieu. Pierret inscrivait le 2-1.

Dinant 6 – Hastière 1

Malgré les absences de Delveaux et Pharazyn, en vacances, de Laffut (à l’étranger), et de Pare Ange, les Copères ont déroulé face à des visiteurs privés de Biard, De Vos, Minuz et M. Rullaert, blessés, et de De Rycke (travail), Kinif, Licot (manque de rythme) et Wilquin. Polomé (1e, 85e sur penalty), Mouton (24e), Léonard (44e), Tahir (68e) et Lamquet (79e) ont inscrit les buts locaux. Loviny a sauvé l’honneur sur penalty (4-1, 72e).