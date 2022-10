Assesse commence bien sa rencontre et débloque le marquoir après une minute, par Toussaint. Les Assessois continuent à pousser et se créent une grosse occasion de faire 2-0, qui est manquée. Bioul se réveille et commence à prendre l’ascendant, mais sans réellement inquiéter son adversaire.

Ohey 6 – Achêne 3

Kirten va surprendre les Oheytois en s’offrant un doublé en 25 minutes. Depas va réduire l’écart avant la mi-temps.

En seconde période, les visités poussent et Dejasse égalise à la 50e. Depas fait 3-2, mais Dodet remet les deux équipes à égalité à la 60e. Dechanet permet à Ohey de mener et Dejasse creuse l’écart. Gauthier alourdit le score en fin de match.

Sclayn 2 – Ciney B 4

Les Cinaciens mènent rapidement (6e) grâce à Lambruches. Sclayn égalise à la demi-heure, par Wilmet. Mais Boudjemaa fait 1-2 dès l’engagement.

Après la pause, les visiteurs prennent l’ascendant et Lambrechts fait 3-1 à la 71e. Beumert fait le break dix minutes plus tard. Lombet réduit l’écart en fin de rencontre.

Loyers B 3 – Boninne 2

Les Loyersois mènent 1-0 après un quart d’heure, par Mandil, mais Boninne égalise dans la foulée, sur une erreur défensive que Coulon conclut. Longin fait 2-1 juste avant la mi-temps. En fin de match, Mandil s’offre un doublé. Et Hock réduit l’écart.

Miécret 2 – Denée 5

À la mi-temps, le score est de 0-2, avec des réalisations signées Gallez et Bourgeois. Après la pause, Cuypers fait 0-3 à la 50e. Les visités poussent et Dumont fait 1-3. Mais Bourgeois fait 1-4 à la 60e.

Verdeels permet à Miécret d’y croire de nouveau en réduisant le score sur coup franc, mais Bourgeois anéantit tout suspense à la 75, en s’offrant un triplé.

Condrusien B 1 – Faulx 2

Pleugers ouvre le score à la 15e, mais Faulx égalise sur un coup franc de Wick. Wick permet aux siens de mener sur penalty avant la mi-temps.

La seconde période est à l’avantage du Condrusien, mais les visités ne parviennent pas à être dangereux. Le score n’évolue plus.

Bois-de-Villers 4 – Sinsin 0

Malgré de grosses occasions du côté des visiteurs, ce sont les visités qui vont mener à la marque, grâce à Lacroix. Sinsin pousse, mais ne marque pas et Bois-de-Villers inscrit trois goals sur contre-attaques, en fin de rencontre. Les buts ont été réussis par Honnay, Lacroix et Tasieux.