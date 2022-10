"Un match très engagé, mais fair-play", précise le T1 visité, Stéphane Decraux. Le score resta vierge au repos. En seconde période, Belic déflorait la marque sur coup franc (0-1). Balon profitait d’une belle reconversion pour égaliser. Dans la foulée, Mirabella, de la tête, rendait l’avance aux siens (1-2). Les "Mauves" avaient le bon goût de remettre l’ouvrage sur le métier et poussaient Hen Mgong à la faute.

Rhisnes 2 – Wépion 2

Le duel au sommet entre les Rhisnos et les Fraisiers s’est terminé sur un partage logique. Le penalty de Guenegand (1-1) répondait au but d’ouverture de Gilsoul (1-0). En seconde période, les visiteurs prenaient l’avance sur un second penalty de Guenegand. Reins arrachait le partage dans les dernières secondes.

Bossière 6 – Aische B 0

Les "Unionistes" n’ont pas fait dans la dentelle, face à des Aischois dépassés dans tous les secteurs. Après le premier quart d’heure, les visités ont pris la direction des opérations et infligé à leurs invités une bicyclette tennistique. Guede (1-0, 13e ; 4-0, 52e). Lultz (2-0, 22e ; 3-0, 41e ; 5-0, 57e) et Laurent (6-0, 66e) se sont partagé les buts.

Malonne 5 - Petit-Waret0

Les pensionnaires du Champ-Ha ont réagi de la meilleure des façons, après la démission de Laurent Willems. Désormais coachés par Nicolas Gérondal (dans l’attente d’une solution interne ou externe), les "Verts", placés sur orbite par l’autogoal de Pirard (1-0, 22e), viraient en tête au repos (2-0) avant de donner au score des allures de forfait. Craps (2-0, 40e), Bottaro (85e) et Jonet (89e, 93e) se sont partagé les buts.

Jambes 2-Profondeville0

"Une double victoire, après notre succès à Grand-Leez B", souriait le T1 jambois, David "Boule" Fiévet. Salihu trouvait la faille avant le repos (1-0). En début de seconde période, les Profondevillois manquaient de peu l’égalisation. Bounajah fixait les chiffres au terme d’une sortie de défense.

Sauvenière 1 - Eghezée 3

Conscients du caractère impérieux d’un succès, les "Wawas" démarraient sur les chapeaux de roue, à l’image de De Groote (1-0, 11e). La joie visitée était de courte durée. Poskin égalisait passé le quart d’heure (1-1, 18e) avant de planter deux nouvelles roses (1-2, 57e et 1-3, 65e) en seconde période.

Après cette septième défaite consécutive, le T1 Fabian Zimmer et le T2 Philippe Margreve ont remis leur démission.

Ligny 2 – Lustin 0

Solides, les "Grognards" n’ont rien concédé à leurs invités. Malgré deux grosses occasions visitées et un piquet visiteur, le repos était atteint sur un score vierge. Paris déflorait la marque (1-0, 58e). Le buteur se muait ensuite en passeur, pour Leruth (2-0, 67e).

FCO Namur 3 - Gd-Leez0

Réduits à dix après l’exclusion (carte rouge, 26e) de Mouthuy, les Olympiens prenaient l’avance grâce à Rossini (1-0, 41e). Herbiniat doublait la mise (2-0, 57e). Ibrahimi fixait les chiffres (3-0, 87e).