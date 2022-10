Arbitre: M. Britel.

Cartes jaunes: Béfahy, Steens, Gall, Traoré, Mucci, Defresne.

Buts: Fernémont (1-0, 33e), Lizen (1-1, 45e), Defresne (1-2, 65e), Guiot (1-3, 74e), Delplank (1-4, 82e)

MONCEAU: Cacciatore, Navona, Bodson (63e E. Lissens), Fernémont (78e Z issens), Samouti, Béfahy (85e Caudron), Cuypers, Prestifillippo (45e Dehont), Steens, Mucci, Traore.

ONHAYE: De Vriendt, Granville, Gilain, Lorenzon, Poncelet (87e Bouterbiat), Lambert, Fastrez, Defresne, Gall (41e Bastin), Lizen (72e Delplank), Guerri (65e Guiot).

Anthony Lorenzon était satisfait de la tournure des événements, après une première demi-heure compliquée face à Monceau: "Ce fut difficile au début face à une belle opposition de Monceau bien organisée. Ils attendaient la petite erreur pour partir en contre. Notre goal vient ensuite leur couper les jambes et je crois qu’en seconde période il n’y a pas photo, nous les privons d’occasions et nous marquons dans nos moments forts. Avec notre taille nous avons été dangereux sur phase arrêtée avec les Defresne, Fastrez, Granville et moi-même, on se devait de jouer sur nos atouts physiques. Il ne nous a pas fallu beaucoup d’occasions pour concrétiser. À titre personnel, j’ai décroché pour permettre aux autres de plonger dans mon dos, comme le coach l’avait demandé. Cela a bien fonctionné."