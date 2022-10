Il faut attendre la 25e pour voir Pisvin déflorer le score. Dix minutes plus tard, il double les chiffres. À l’heure, le goléador visité dévie victorieusement, de la tête, un coup franc. Hassani (2) et A. Sohy corsent l’addition.

Surice 4 – Havelange 0

Les "Fromagers" héritent d’un penalty pour une faute sur Collinet, qui se fait justice. À la reprise, les visités appuient sur l’accélérateur. Servais, sur coup franc, double la mise. F. Magotteaux et Sacré creusent l’écart.

Rochefort 2 – Gesves 4

Les Gesvois prennent l’ascendant et héritent d’un penalty, converti par Quevrin. Demarcin, double les chiffres. Les visiteurs insistent à la reprise et Demarcin creuse l’écart. Les Rochefortois se retrouvent à dix suite à l’exclusion de Grégory Servais, à la 85e. Les visités relancent le suspense sur un penalty transformé par Wauthy et un but de Collin. Rochefort met toutes voiles dehors, mais en contre, Smolders consolide le succès visiteur.

Bioul 5 – Tarcienne 0

Les Bioulois s’installent dans le camp visiteur et Jadoul ouvre le score. Helson double les chiffres, de la tête. Au second acte, Alexandre creuse l’écart. A. Delcourt signe le numéro 4 et Jacquet donne au score des allures de forfait.

Petigny 1 – Anhée 1

"On prend un autobut de Delcine sur une frappe de Delhauteur à la 2e, précise Sébastien Marée. On a bien réagi, avec un but de Maistriaux. Au second acte, mon gardien Charlier signe deux superbes arrêts et nous nous procurons de belles occasions par Poupaert et Zamperetti."

Pour Éric Jonckers, "il fallait éviter une troisième défaite de rang. Les gars étaient plus volontaires. On peut être heureux avec le point."

Onhaye 2 – Schaltin 2

Le premier acte se clôture sur un score vierge. À la reprise, Mullens place les "Mauves" sur orbite. Les Walhérois répliquent et Bodart égalise. À dix minutes du terme, Steeno renverse la vapeur. Guillaume arrache le partage.

Molignée 0 – Pesche 5

Au premier acte, Baudaux signait un doublé et Gigot creusait l’écart. Après la pause, Baudaux plantait deux buts supplémentaires.

Pondrôme 8 – Assesse 2

Les Beaurinois mènent 2-0 via Duriau et Antoine. À la 43e, Brouir réduit l’écart, mais Rochette rétablit les distances. Dès la reprise, Magis signe le numéro 4, mais Motte entretient le suspense. Les « Verts » déroulent, via un doublé de Magis et des réalisations de Marchal et Rochette.