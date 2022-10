Une première en déplacement pour Tarcienne ?

Le coach, qui espère récupérer Dache et Scaillet, devra composer sans Limbabu, Edebouw et Charles.

Trouver le chemin des filets constitue aussi le principal problème des Tarciennois. "Cela fait deux dimanches que l’on ne marque pas, avoue Julien Francq. On construit bien jusqu’aux 16 mètres, mais le dernier geste fait défaut. On ne trouve pas la solution."

Comme les Sang et Or, les "Mauves" ne comptent que sept unités. "Deux succès à domicile et un nul à Surice. On a du mal à s’exporter. Je ne me souviens pas avoir gagné un match au Chérimont. On devra se battre pour ne pas rentrer bredouilles."

Les Tarciennois, qui retrouveront Mohamed Oubella, de retour de suspension, devront composer sans Deghorain, en vacances, Tchana, Meurée et Kisita, qui sont à l’infirmerie.