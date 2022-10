La semaine a été agitée à Aische, suite à la démission de Manu Rousselle. Une décision déjà commentée par les dirigeants, par Nicolas Pirard qui assumera l’intérim et aussi évidemment par le principal intéressé. Mais comment le noyau a-t-il réagi à cette nouvelle ? : « C’est bien simple, on était sur le cul (sic). On est tombé des nues, confie Nicolas Grégoire. Rien ne laissait croire que cela allait arriver. Des tensions, il y en avait parfois sur le terrain, mais une fois dans le vestiaire, c’était terminé. Je ne pense pas qu’il a pris sa décision principalement suite aux résultats mais je dirais que ces derniers ont sans doute pesé un peu dans la balance. Les entraînements de mardi et jeudi se sont déroulés dans une ambiance un peu spéciale. On va tout faire pour aller gagner à Gosselies et si c’est le cas, on la dédiera à Manu ».