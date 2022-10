Les « Fraisiers » vont pouvoir mieux se situer

"Le déplacement à Rhisnes s’annonce difficile, contre une des meilleures équipes de la P2, lance le T2 wépionnais, Thomas Evrard. Cette équipe a un bon coach, qui connaît bien le foot et sait motiver ses hommes. En outre, Rhisnes est une équipe qui joue bien au foot et peut se reposer sur de bonnes individualités comme Lievens, Gilsoul, Dehaye, Allard, Reins… Nous savons que le match sera difficile et se jouera sur des détails. Après ce déplacement et la venue de Bossière, nous saurons nous situer au mieux dans la hiérarchie. Nous espérons que le terrain de Rhisnes sera un billard. Comme la saison dernière, afin de savoir jouer au foot avec deux belles équipes."

Guenegand a repris la course. Michel est blessé à la cuisse, Evrard et Marion, au genou. Wauthier est en Erasmus. Baurain et Lebailly reviennent de maladie.