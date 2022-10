Je garde de bons souvenirs de mon passage à Couvin. Je m’étais bien plu et je n’ai pas quitté le club en mauvais termes. Ce sera chouette de revoir des potes. C’est donc particulier même si ça reste un match comme un autre, où l’on donnera tout.

« Donner tout »... pour oublier la défaite de la semaine passée ?

Oui, on doit oublier ce match durant lequel on aurait quand même pu mener. Il faut absolument se reprendre tout en restant organisé, pour aller chercher la victoire. Si on garde notre mentalité, c’est-à-dire être bien organisé derrière, on arrivera à marquer. On a assez d’expérience dans l’équipe et de qualité en attaque pour réussir cela. Même si nous avons réalisé trois clean sheets, les défaites contre Manage et Onhaye font que nous avons encaissé sept buts en cinq matchs. On doit corriger ça.

Quel a été le discours du nouveau président dans le vestiaire ?

Il est descendu dans le vestiaire avec Ludo qui nous a expliqué qu’il passait la main mais qu’il restait encore dans le club cette saison. Paul Locicero est là pour plusieurs années, c’est un projet à long terme. Il a des ambitions. Il aimerait monter en D2 dans quelques années.

Et vous, que pensez-vous de ce changement de direction ?

Pour moi, Ludo a remis le club sur pied. Même avec les années Covid et les difficultés financières, il a su gérer correctement le club. Mais à présent, son boulot lui prend beaucoup de temps. Le nouveau président a des ambitions, c’est pas mal pour Tamines. Mais pour nous, joueurs, ça ne change rien. On prend match par match et on veut toujours faire mieux que l’année passée.