Jonckers accueille Fromont dans le face-à-face des buteurs

"Je ne connais pas du tout Florian, reconnaît Tanguy. Mais ce qu’il fait est impressionnant: depuis le début de la saison, il n’a mis que des doublés. Marquer 10 goals en 6 matches, c’est pas mal. S’il continue comme ça, il sera difficile d’aller le chercher !" Mais, pour planter des roses, l’attaquant vedrinois n’est pas le dernier non plus. La saison dernière, il a longtemps occupé la première place du classement des buteurs de P2A, avant de devoir faire un pas de côté, et de laisser la concurrence le dépasser. "En décembre dernier, j’ai eu une pubalgie et j’ai forcé dessus jusqu’en janvier. Mais après, mon corps m’a vraiment lâché et je n’ai plus joué jusqu’en fin de saison. J’étais bien parti pour encore marquer, mais j’ai dû m’arrêter à 21 buts", rappelle Tanguy qui, pour autant, ne fait pas du titre de meilleur buteur sa cible première. "Mon objectif principal, c’est d’être champion. Le reste, c’est du bonus. " Il est en cela soutenu par tout un club, qui partage les envies de montée des "Bleus". "Que ce soit le club, le coach ou les joueurs, on a tous l’ambition de monter en nationale. Mais on ne s’est pas nécessairement fixé cette saison pour y arriver. Et puis, il est encore trop tôt pour tirer des plans sur la comète. Il y a 4 ou 5 gros matches qui arrivent, on pourra peut-être y voir plus clair après. On veut vraiment prendre match par match car, cette saison, la P1 est spéciale: tout le monde peut battre tout le monde." Mais jusqu’ici, pas les Namurois car Arquet et Loyers sont les dernières formations invaincues de la série. "On va évidemment essayer de continuer sur notre lancée et rester le plus haut possible le plus longtemps possible", confirme le joueur déjà passé par Andenne, Jemeppe, Gembloux, Grand-Leez, Flawinne, Rhisnes et Bossière.