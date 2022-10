Dinant, citadelle inexpugnable ?

"Il faudra rester concentrés et motivés pour la venue d’Hastière, que je redoute fortement, prévient le mentor mosan, Olivier Baudelet. En effet, cette équipe, que je connais très bien pour y avoir joué sur la fin de ma carrière et surtout pour y avoir pas mal de potes et amis, n’est pas à sa place au classement. Nous allons affronter une formation à la confiance retrouvée et animée d’une grosse envie de nous faire tomber. Il faudra donc reproduire les prestations du début de saison à domicile, où nous avons toujours été dominateurs."