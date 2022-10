Deux formations en pleine confiance

SPY: blessés: Motte, Jeanmart ; incertains : Rhatay.

Huit jours après s’être imposé difficilement à Andenne, Arquet compte bien enchaîner face à Spy. N’empêche, Denis Sulejman prêche la prudence et veut éviter toute pression. "Spy est une belle équipe que j’avais mise dans le Top 3 avant le championnat, confie-t-il . Je ne change pas mon fusil d’épaule et je regarde d’abord mon équipe. Pas question de calquer mon jeu sur celui de l’adversaire."

"Ce sera un bon test, comme ce fut le cas face à Grand-Leez, explique le co-président vedrinois Vincent Maillen. Comme on a trouvé notre vitesse de croisière, tâchons de confirmer en nous montrant solidaire et combatif. On est sur une bonne spirale car on s’est bien adapté aux terrains et aux adversaires. On ne s’attendait pas à pareil début mais en même temps, on a affiché nos ambitions. Attention à l’excès de confiance."

Du côté de Spy, le mentor Eddy Broos sait que ce déplacement ne sera pas simple à négocier. Après un excellent début de compétition, il peut compter sur un groupe en pleine confiance. "Notre bilan actuel est positif, même si on n’a pas d’ambition précise et qu’on a déjà rencontré de très bonnes équipes. C’est donc agréable de jouer sans pression. Arquet, qui ne cache pas de jouer la montée, est une très belle formation qui marque facilement et qui est surtout bien balancée. Les transferts sont des joueurs expérimentés, et Jonckers a acquis pas mal de maturité. On aura affaire à deux équipes confiantes mais aux ambitions bien différentes. Si je vais être déjà heureux de prendre un point, de son côté, Arquet doit engranger pour rester au contact de Loyers."