Sylvain Moniquet en veut encore

Une semaine après, où en est-il ? "Cela va mieux, nous expliquait-il ce mercredi. Je viens de sortir l’hôpital. On m’a retiré le plâtre. J’ai désormais une attelle. Ce sera plus facile pour rouler."

Le coureur de Lotto-Soudal n’est pas resté inactif, malgré son plâtre. "J’ai quand même effectué plusieurs séances de rouleau . Et cela allait encore: les sensations n’étaient pas mauvaises."

Avec l’attelle, il va pouvoir continuer à mieux s’entraîner. Tout en se montrant vigilant en cas de sortie sur la route. On sent que le jeune Namurois déborde encore d’envie en cette fin de saison. "Oui, je ne veux pas être déjà en mode coupure . Je me sens encore en forme et suis encore très motivé. J’espère donc avoir le feu vert pour disputer le Tour du Langkawi."

Cette course de huit étapes, en Malaisie, est planifiée du 11 au 18 octobre. "L’équipe y part vendredi prochain. On fera le point d’ici là avec le staff médical, par rapport à l’évolution de ma blessure, ajoute Sylvain Moniquet. Mais j’ai très envie d’aller terminer ma saison là-bas. Avec l’espoir d’y réaliser une belle performance."

La course, reprise dans le calendrier des Pro Series, propose toujours une étape avec du relief, déterminante pour le classement général. "Ce ne sera pas le niveau World Tour non plus, ce sera moins relevé. J’ai donc très envie d’aller y chercher un résultat."

Pour décrocher, aussi, des points importants, ceux de l’Union Cycliste Internationale, pour son équipe Lotto-Soudal ? "Je crois qu’à ce niveau-là, c’est terminé, désormais . Notre équipe a beaucoup de retard."

Pour rappel, les dix-huit meilleures équipes vont conserver leur licence World Tour pour la période 2003-2025. La formation belge est actuellement dix-neuvième, mais avec près de mille points de retard sur un peloton composé d’Arkea-Samsic, Cofidis et EF Education Easypost. "Pour se sauver, il faudrait vraiment enchaîner de nombreuses victoires. Mais, même si nous ne sommes plus World Tour, ce ne sera pas si grave. Nous aurons toujours un très bon programme", termine Sylvain Moniquet.