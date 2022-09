Monter par le biais d’un tour final n’est pas toujours exempt de risque. Troisièmes du tournoi des seconds de P1 en mai dernier, les Rochefortois ont, eux, considéré cette proposition de rejoindre le niveau promotionaire comme une opportunité. "Ce n’était pas notre objectif principal, confirme Esteban Revret. On a eu un peu de réussite, mais au final, on est très contents d’être là. Notre groupe est constitué de gars motivés, qui s’investissent beaucoup. Et puis, on a pas mal de jeunes dans le club. Pour eux, c’était donc une occasion à saisir."

Sept nouveaux ont intégré son effectif, durant l’entresaison. "Trois jeunes, Eliott Soroge, Louis Vandenbussche et Lucas Chenoy, sont passés en équipe A, tout en jouant avec la P2, ayant moins de 18 ans. On est allé chercher trois éléments à Tellinam, à savoir Célestin Libert, Justin Dambly et Simon Hoscheit. Et on a réalisé le transfert de Romain Focant, qui est issu de notre club et y fait son retour, comme joueur. Mais ils n’ont pris la place de personne. Ils remplacent, en fait, ceux qui, voulant avoir moins de pression, sont restés en P1 avec l’équipe B."

L’ambition se limitera forcément au maintien. "Ce ne sera pas facile, mais il y a un potentiel certain dans ce groupe. La préparation a été plutôt bonne, avec une présence constante aux séances. Avec des matchs à Waremme voici deux semaines (3-0) et celui-ci, face à une équipe walhinoise qui a terminé au pied du podium la saison dernière, on a affaire à deux solides clients, pour se mettre dans le bain. Mais je préfère encore les aborder à ce moment-ci", précise le coach jemellois, qui devrait récupérer de blessure son capitaine et passeur, François Renard. Pour sa part, il a choisi de défendre les couleurs de la N3 de Bouillon, cette saison. "C’est plus proche de la maison. Et j’ai mordu au projet de Vincent Libertiaux, qui dispose d’un beau groupe, même s’il est assez réduit. Samedi dernier, on s’est imposé 3-1 contre Riemst, qui occupait le haut du classement l’an passé."